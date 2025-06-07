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Спецоперація "Павутина": рф знадобиться роки на заміну втрачених бомбардувальників - Reuters

Київ • УНН

 • 1358 перегляди

Внаслідок операції СБУ "Павутина" росія зазнала значних втрат стратегічної авіації. Відновлення парку бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю, займе роки.

Спецоперація "Павутина": рф знадобиться роки на заміну втрачених бомбардувальників - Reuters
bbc.com

росії знадобляться роки, щоб замінити бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, які були уражені внаслідок операції Служби безпеки України "Павутина". Про це пише видання Reuters з посиланням на експертів, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, супутникові фотографії аеродромів у сибіру та на крайній півночі росії демонструють значні пошкодження від атак, кілька літаків повністю згоріли, хоча існують суперечливі версії щодо загальної кількості знищених або пошкоджених літаків.

Так, наприклад, за оцінками США було уражено 20 літаків, і близько 10 знищено, що відрізняється від того, що казав Президент України Володимир Зеленський.

Водночас у росії заперечили про знищення літаків, заявивши, що вони були лише пошкоджені, а їх планують відновити, проте військові блогери говорять про втрату або серйозні пошкодження близько десятка літаків, звинувачуючи командирів у недбалості.

Експерт з авіації Джастін Бронк наголошує, що знищення літаків не матимуть серйозного впливу на ядерний ударний потенціал росії, який здебільшого складається з ракет наземного та підводного базування, однак, за його словами, бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3 були частиною флоту дальньої авіації, який росія використовувала протягом всієї війни для обстрілу звичайними ракетами українських міст, оборонних заводів, військових баз, об'єктів енергетичної інфраструктури та інших цілей.

"На початку свого вторгнення в Україну у 2022 році росія мала флот з 50-60 Ту-95МС та 60 Ту-22М3, а також близько 20 важких бомбардувальників Ту-160М з ядерними ракетами типу Blackjack", - зазначив експерт.

За його оцінкою, росія втратила понад 10% від загальної кількості літаків Ту-95МС і Ту-22М3, беручи до уваги атаки минулих вихідних і втрату кількох літаків на початку війни - один літак був збитий, а інші були підбиті на землі.

"Ці втрати чинитимуть значний тиск на ключові російські сили, які вже працювали на максимальній потужності", - сказав Бронк.

Аерокосмічний експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дуглас Баррі зазначає, що замінити ці літаки буде не просто.

"Це літаки, які були розроблені за радянських часів і вже десятиліттями не виробляються, хоча існуючі літаки були модернізовані протягом багатьох років. Будівництво нових подібних літаків є малоймовірним, і неясно, чи має росія придатні для використання запасні планера обох типів. Західні санкції проти росії спрямовані на обмеження імпорту таких компонентів, як мікропроцесори, які є життєво важливими для систем авіоніки, хоча москва поки що порівняно успішно знаходить альтернативні джерела", - додає Бронк.

На цьому тлі москва, як вказано, робить ставку на модернізацію важких бомбардувальників Ту-160.

"Навіть якщо кремль спробує прискорити роботу над перспективним авіаційним комплексом дальньої авіації, нього банально немає для цього можливостей", - заявив Ханс Крістенсен з Федерації американських вчених.

Нагадаємо

У росії масово запалали аеродроми стратегічної авіації внаслідок масштабної спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина". За попередніми даними, втрати російської авіації вже перевищують 2 мільярди доларів.

Washington Post із посиланням на свої джерела у розвідці повідомляло, що поки лінія фронту всередині України, де намагається тиснути армія рф, залишається "пекельним ландшафтом безпілотників", українські спецслужби готують скоординовані дії проти військових сил противника глибоко всередині росії. Вслід за операцією "Павутина", можливі інші складні удари.

Спецоперацію "Павутина", у результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, готували понад півтора роки.

Зеленський: російські водії вантажівок не знали про роль у спецоперації "Павутина"07.06.25, 11:00 • 2388 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаНовини Світу
Ту-160
Ту-95
Ту-22М
Міжнародний інститут стратегічних досліджень
Служба безпеки України
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