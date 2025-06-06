"Павутина" - лише початок: складна протидія рф триватиме, інші операції вже готуються - Washington Post

Поки лінія фронту всередині України, де намагається тиснути армія рф, залишається "пекельним ландшафтом безпілотників", українські спецслужби готують скоординовані дії проти військових сил противника глибоко всередині росії. Вслід за операцією "Павутина", можливі інші складні удари, пише Washington Post, із посиланням на свої джерела у розвідці.

Передає УНН із посиланням на WP.

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Українські розвідувальні служби здатні завдавати ударів по російських військах глибоко всередині рф, а також навіть по всьому світу. У своєму матеріалі Washington Post наводить слова керівника СБУ Василя Малюка про те, що атака безпілотників України на російські авіабази минулими вихідними - стала "серйозним ляпасом по обличчю могутності… Російської Федерації".

Таємні операції можуть продовжитись, у той час, як лінія фронту всередині України залишається "пекельним ландшафтом безпілотників та артилерії". За даними Washington Post, що посилається на джерела у розвідці:

Інші складні операції вже готуються

Слід зазначити, що підготовка до операції з кодовою назвою "Павутина" тривала понад 1,5 року - про це нещодавно офіційно розповіли у пресслужбі СБУ.

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Американське видання окремо звернуло увагу на українську ініціативу щодо морських безпілотників.

З розробкою цих морських безпілотників допомагали європейські розвідники. (Ці дії) змусили російський флот відступити в Чорному морі - пише автор публікації Девід Ігнатіус, із посиланням на свої джерела.

Україна розглядала морську версію тактики силових дій, подібно до ефективної реалізації операції "Павутина".

Джерела повідомили, що СБУ розглядала можливість відправки морських безпілотників, захованих у вантажних контейнерах, для атаки на кораблі Росії та її союзників у північній частині Тихого океану. - пише Ігнатіус.

Але, очевидно, досі вони ще не розпочали ці операції, додає автор матеріалу.

Також ідеться про те, що "головною ціллю для СБУ став міст через Керченську протоку", що з'єднує росію з окупованим Кримом.

Ігнатіус пише, що бійці СБУ тричі атакували міст з моменту повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, - останній раз під час великого підводного вибуху у вівторок.

Видання пише, що добре захищений Кримський (Керченський) міст може бути "головною символічною ціллю для України" і ще одним способом "ляпаса".

Нагадаємо

СБУ поділилася кадрами підготовки до спецоперації "Павутина", в результаті якої було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф. Генштаб підтвердив втрату 41 літака.

На нових супутникових знімках Planet Labs російської авіабази "белая" в Іркутській області видно результати атаки українських дронів. Аеродром було атаковано 1 червня.

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