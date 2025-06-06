"Паутина" — это только начало: сложное противодействие рф будет продолжаться, другие операции уже готовятся - Washington Post

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире
11:45 • 620 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

07:51 • 16081 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

07:09 • 38222 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 82489 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 136243 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 103778 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
5 июня, 12:51 • 94391 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
5 июня, 11:49 • 90136 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

5 июня, 11:02 • 65794 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
5 июня, 08:39 • 92478 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+31°
5.1м/с
48%
750мм
Популярные новости

В Киеве 16 пострадавших в результате ночной атаки рф

6 июня, 02:52 • 64843 просмотра

Тернопольская область пережила самую массовую атаку рф: в Тернополе задымление после взрывов, проводят замеры воздуха

6 июня, 03:23 • 39838 просмотра

В Киевской области из-за вражеского удара повреждены пути: некоторые поезда изменят маршрут

6 июня, 03:29 • 32963 просмотра

В Белгородской области рф подорвали железнодорожные пути: тепловоз сошел с рельсов

6 июня, 04:09 • 11926 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

10:26 • 10227 просмотра
публикации

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

11:45 • 708 просмотра

Вместо снижения цен - рост прибыли производителей: три месяца без маркетинга на фармрынке

5 июня, 15:55 • 90117 просмотра

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 176541 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 183749 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 241040 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Элон Маск

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Ярослав Железняк

Актуальные места

Украина

Тернополь

Киев

Луцк

Киевская область

Реклама
УНН Lite

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

10:26 • 10313 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 119401 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 83787 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 126669 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 351036 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Facebook

9К720 Искандер

Ми-8

"Паутина" — это только начало: сложное противодействие рф будет продолжаться, другие операции уже готовятся - Washington Post

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Украинские спецслужбы готовят новые операции против рф, после успешной операции "Паутина". Разведка рассматривает возможность атак морскими дронами на корабли россии.

"Паутина" — это только начало: сложное противодействие рф будет продолжаться, другие операции уже готовятся - Washington Post

Пока линия фронта внутри Украины, где пытается давить армия рф, остается "адским ландшафтом беспилотников", украинские спецслужбы готовят скоординированные действия против военных сил противника глубоко внутри россии. Вслед за операцией "Паутина", возможны другие сложные удары, пишет Washington Post, со ссылкой на свои источники в разведке.

Передает УНН со ссылкой на WP.

Детали

Украинские разведывательные службы способны наносить удары по российским войскам глубоко внутри рф, а также даже по всему миру. В своем материале Washington Post приводит слова руководителя СБУ Василия Малюка о том, что атака беспилотников Украины на российские авиабазы в минувшие выходные - стала "серьезной пощечиной по лицу могущества… Российской Федерации".

Тайные операции могут продолжиться, в то время, как линия фронта внутри Украины остается "адским ландшафтом беспилотников и артиллерии". По данным Washington Post, ссылающегося на источники в разведке:

Другие сложные операции уже готовятся

Следует отметить, что подготовка к операции с кодовым названием "Паутина" длилась более 1,5 года - об этом недавно официально рассказали в пресс-службе СБУ. 

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине05.06.25, 19:58 • 82519 просмотров

Американское издание отдельно обратило внимание на украинскую инициативу по морским беспилотникам. 

С разработкой этих морских беспилотников помогали европейские разведчики. (Эти действия) заставили российский флот отступить в Черном море

- пишет автор публикации Дэвид Игнатиус, со ссылкой на свои источники.

Украина рассматривала морскую версию тактики силовых действий, подобно эффективной реализации операции "Паутина".

Источники сообщили, что СБУ рассматривала возможность отправки морских беспилотников, спрятанных в грузовых контейнерах, для атаки на корабли России и ее союзников в северной части Тихого океана.

- пишет Игнатиус.

 Но, очевидно, до сих пор они еще не начали эти операции, добавляет автор материала. 

Также говорится о том, что "главной целью для СБУ стал мост через Керченский пролив", соединяющий россию с оккупированным Крымом.

Игнатиус пишет, что бойцы СБУ трижды атаковали мост с момента полномасштабного вторжения россии в 2022 году, - последний раз во время большого подводного взрыва во вторник. 

Издание пишет, что хорошо защищенный Крымский (Керченский) мост может быть "главной символической целью для Украины" и еще одним способом "пощечины".

Напомним

СБУ поделилась кадрами подготовки к спецоперации "Паутина", в результате которой было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф. Генштаб подтвердил потерю 41 самолета.

На новых спутниковых снимках Planet Labs российской авиабазы "белая" в Иркутской области видно результаты атаки украинских дронов. Аэродром был атакован 1 июня.

Блестящая реализация операции "Паутина": Зеленский наградил представителей спецслужб04.06.25, 15:38 • 1942 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаТехнологии
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Вашингтон Пост
Крым
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9