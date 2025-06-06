"Паутина" — это только начало: сложное противодействие рф будет продолжаться, другие операции уже готовятся - Washington Post

Пока линия фронта внутри Украины, где пытается давить армия рф, остается "адским ландшафтом беспилотников", украинские спецслужбы готовят скоординированные действия против военных сил противника глубоко внутри россии. Вслед за операцией "Паутина", возможны другие сложные удары, пишет Washington Post, со ссылкой на свои источники в разведке.

Передает УНН со ссылкой на WP.

Детали

Украинские разведывательные службы способны наносить удары по российским войскам глубоко внутри рф, а также даже по всему миру. В своем материале Washington Post приводит слова руководителя СБУ Василия Малюка о том, что атака беспилотников Украины на российские авиабазы в минувшие выходные - стала "серьезной пощечиной по лицу могущества… Российской Федерации".

Тайные операции могут продолжиться, в то время, как линия фронта внутри Украины остается "адским ландшафтом беспилотников и артиллерии". По данным Washington Post, ссылающегося на источники в разведке:

Другие сложные операции уже готовятся

Следует отметить, что подготовка к операции с кодовым названием "Паутина" длилась более 1,5 года - об этом недавно официально рассказали в пресс-службе СБУ.

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Американское издание отдельно обратило внимание на украинскую инициативу по морским беспилотникам.

С разработкой этих морских беспилотников помогали европейские разведчики. (Эти действия) заставили российский флот отступить в Черном море - пишет автор публикации Дэвид Игнатиус, со ссылкой на свои источники.

Украина рассматривала морскую версию тактики силовых действий, подобно эффективной реализации операции "Паутина".

Источники сообщили, что СБУ рассматривала возможность отправки морских беспилотников, спрятанных в грузовых контейнерах, для атаки на корабли России и ее союзников в северной части Тихого океана. - пишет Игнатиус.

Но, очевидно, до сих пор они еще не начали эти операции, добавляет автор материала.

Также говорится о том, что "главной целью для СБУ стал мост через Керченский пролив", соединяющий россию с оккупированным Крымом.

Игнатиус пишет, что бойцы СБУ трижды атаковали мост с момента полномасштабного вторжения россии в 2022 году, - последний раз во время большого подводного взрыва во вторник.

Издание пишет, что хорошо защищенный Крымский (Керченский) мост может быть "главной символической целью для Украины" и еще одним способом "пощечины".

Напомним

СБУ поделилась кадрами подготовки к спецоперации "Паутина", в результате которой было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф. Генштаб подтвердил потерю 41 самолета.

На новых спутниковых снимках Planet Labs российской авиабазы "белая" в Иркутской области видно результаты атаки украинских дронов. Аэродром был атакован 1 июня.

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