Ворог на ділі відчув - "відплата неминуча": голова СБУ Малюк розповів про спецоперацію "Павутина"

Минулої доби українські дрони вразили цілі на 4-х військових аеродромах рф. Під ударом опинився 41 російський літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк розповів про розповів про результат операції "Павутина", тривалість її підготовки, а також підкреслив законність операції, пояснюючи про нейтралізацію військових цілей противника.

Про це пише пресслужба СБУ, передає УНН.

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Проведення безпрецедентної спецоперації з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів, за даними Служби безпеки України, призвела до ураження 41-го літака зс рф, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Як повідомив Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк, він особисто очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію "Павутина" понад півтора року. Це завдання поставив Президент України Володимир Зеленський.

Він (Зеленський) особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що "відплата неминуча". СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли – відзначив Василь Малюк.

У результаті операції, дрони відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах росії:

«Бєлая»;

«Дягілєво»;

«Олєнья";

«Іваново».

Одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації, підкреслює СБУ у своєму дописі.

Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності рф – наголошує Василь Малюк.

При цьому, орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.

У росії палають стратегічні бомбардувальники: СБУ проводить унікальну спецоперацію "Павутина"

За словами Василя Малюка, було знищено саме військові цілі.

Наші удари триватимуть рівно стільки, скільки рф тероризуватиме українців ракетами і шахедами - наголосив Василь Малюк.

За даними СБУ, спецоперація "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах. Вказується, що ії здійснення було надскладним завданням з логістичної точки зору.

Спочатку СБУ переправила до росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники. - передає допис Служби безпеки України.

"Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців. Але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі", - додав керівник СБУ.

Нагадаємо

В результаті спецоперації СБУ "Павутина" 1 червня було знищено щонайменше 13 російських літаків. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко за підсумками спецоперації СБУ "Павутина".

За даними ЗМІ, Київ повідомив Вашингтон про деталі операції "Павутина" перед початком. Водночас, у Білому домі спростували інформацію про обізнаність щодо спецоперації.