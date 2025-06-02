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Враг на деле почувствовал - "отплата неминуема": глава СБУ Малюк рассказал о спецоперации "Паутина"

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Спецоперация СБУ "Паутина" поразила 4 военных аэродрома рф, поражен 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Стоимость пораженной авиации – более 7 млрд долларов.

Враг на деле почувствовал - "отплата неминуема": глава СБУ Малюк рассказал о спецоперации "Паутина"

За прошедшие сутки украинские дроны поразили цели на 4-х военных аэродромах рф. Под ударом оказался 41 российский самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк рассказал о результате операции "Паутина", продолжительности ее подготовки, а также подчеркнул законность операции, объясняя о нейтрализации военных целей противника.

Об этом пишет пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Проведение беспрецедентной спецоперации по одновременному поражению четырех военных аэродромов, по данным Службы безопасности Украины, привело к поражению 41-го самолета вс рф, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Как сообщил Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк, он лично возглавлял рабочую команду, которая готовила спецоперацию "Паутина" более полутора лет. Это задание поставил Президент Украины Владимир Зеленский.

Он (Зеленский) лично контролировал ход спецоперации, которую готовили сотрудники Службы безопасности. Враг почти каждую ночь бомбил наше государство из этих самолетов, а сегодня на деле почувствовал, что "возмездие неминуемо". СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы защитить Украину и прекратить российские обстрелы

– отметил Василий Малюк.

В результате операции, дроны отработали цели сразу на 4-х военных аэродромах россии:

  • «Белая»;
    • «Дягилево»;
      • «Оленья";
        • «Иваново».

          Одномоментно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации, подчеркивает СБУ в своем сообщении.

          В общем речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по могуществу и террористической сущности рф

          – отмечает Василий Малюк.

          При этом, ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага составляет более 7 млрд долларов США.

          В россии горят стратегические бомбардировщики: СБУ проводит уникальную спецоперацию "Паутина"01.06.25, 14:28 • 33007 просмотров

          По словам Василия Малюка, были уничтожены именно военные цели.

          Наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько рф будет терроризировать украинцев ракетами и шахедами

          - подчеркнул Василий Малюк.

          По данным СБУ, спецоперация "Паутина" проходила одновременно в трех часовых поясах. Указывается, что ее осуществление было сверхсложной задачей с логистической точки зрения.

          Сначала СБУ переправила в россию fpv-дроны, а впоследствии – мобильные деревянные домики. Уже на территории рф дроны были спрятаны под крыши домиков, размещены на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели – российские бомбардировщики.

          - передает сообщение Службы безопасности Украины.

          "Враг думал, что может безнаказанно и бесконечно бомбить Украину и убивать украинцев. Но это не так. Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага повсюду – на море, в воздухе и на земле", - добавил руководитель СБУ.

          Напомним

          В результате спецоперации СБУ "Паутина" 1 июня было уничтожено не менее 13 российских самолетов. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко по итогам спецоперации СБУ "Паутина".

          По данным СМИ, Киев сообщил Вашингтон о деталях операции "Паутина" перед началом. В то же время, в Белом доме опровергли информацию об осведомленности о спецоперации.

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

          Войнаполитика
          Ту-160
          Ту-95
          Туполев Ту-22М
          Василий Малюк
          Белый дом
          Владимир Зеленский
          Соединённые Штаты
          Украина
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