Спецоперація "Павутина": у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків

Щонайменше 13 російських літаків знищено і ще більше пошкоджено, повідомив у понеділок керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко за підсумками спецоперації СБУ "Павутина" 1 червня, пише УНН.

Мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено на болотах - написав керівник ЦПД Коваленко у Telegram.

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У СБУ повідомляли, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена 1 червня в результаті спецоперації СБУ "Павутина" - 7 млрд доларів США. СБУ вказувала, що вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.

Попередньо було відомо, що зачепило 41 літак.

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф