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Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
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Спецоперація "Павутина": у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків

Київ • УНН

 • 4688 перегляди

В результаті спецоперації СБУ "Павутина" 1 червня було знищено щонайменше 13 російських літаків. За попередніми даними, вартість ураженої стратегічної авіації становить 7 млрд доларів.

Спецоперація "Павутина": у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків

Щонайменше 13 російських літаків знищено і ще більше пошкоджено, повідомив у понеділок керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко за підсумками спецоперації СБУ "Павутина" 1 червня, пише УНН.

Мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено на болотах

- написав керівник ЦПД Коваленко у Telegram.

Раніше 

У СБУ повідомляли, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена 1 червня в результаті спецоперації СБУ "Павутина" - 7 млрд доларів США. СБУ вказувала, що вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.

Попередньо було відомо, що зачепило 41 літак.

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф01.06.25, 15:56 • 177932 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Рада національної безпеки і оборони України
Служба безпеки України
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