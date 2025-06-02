Спецоперация "Паутина": в ЦПД СНБО сообщили об уничтожении минимум 13 российских самолетов
Киев • УНН
В результате спецоперации СБУ "Паутина" 1 июня было уничтожено не менее 13 российских самолетов. По предварительным данным, стоимость пораженной стратегической авиации составляет 7 млрд долларов.
По меньшей мере 13 российских самолетов уничтожено и еще больше повреждено, сообщил в понедельник руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко по итогам спецоперации СБУ "Паутина" 1 июня, пишет УНН.
Минимум 13 российских самолетов уничтожено, и еще больше повреждено на болотах
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В СБУ сообщали, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена 1 июня в результате спецоперации СБУ "Паутина" - 7 млрд долларов США. СБУ указывала, что поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф.
Предварительно было известно, что задело 41 самолет.
Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф01.06.25, 15:56 • 169817 просмотров