Спецоперация "Паутина": в ЦПД СНБО сообщили об уничтожении минимум 13 российских самолетов

По меньшей мере 13 российских самолетов уничтожено и еще больше повреждено, сообщил в понедельник руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко по итогам спецоперации СБУ "Паутина" 1 июня, пишет УНН.

Минимум 13 российских самолетов уничтожено, и еще больше повреждено на болотах - написал руководитель ЦПД Коваленко в Telegram.

Ранее

В СБУ сообщали, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена 1 июня в результате спецоперации СБУ "Паутина" - 7 млрд долларов США. СБУ указывала, что поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф.

Предварительно было известно, что задело 41 самолет.

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф