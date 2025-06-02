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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
06:58 • 14325 просмотра

Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

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Спецоперация "Паутина": в ЦПД СНБО сообщили об уничтожении минимум 13 российских самолетов

Киев • УНН

 • 4202 просмотра

В результате спецоперации СБУ "Паутина" 1 июня было уничтожено не менее 13 российских самолетов. По предварительным данным, стоимость пораженной стратегической авиации составляет 7 млрд долларов.

Спецоперация "Паутина": в ЦПД СНБО сообщили об уничтожении минимум 13 российских самолетов

По меньшей мере 13 российских самолетов уничтожено и еще больше повреждено, сообщил в понедельник руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко по итогам спецоперации СБУ "Паутина" 1 июня, пишет УНН.

Минимум 13 российских самолетов уничтожено, и еще больше повреждено на болотах

- написал руководитель ЦПД Коваленко в Telegram.

Ранее 

В СБУ сообщали, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена 1 июня в результате спецоперации СБУ "Паутина" - 7 млрд долларов США. СБУ указывала, что поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф.

Предварительно было известно, что задело 41 самолет.

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф01.06.25, 15:56 • 169817 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Служба безопасности Украины
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