Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заверил, что будет "очень, очень жестким", если станет понятно, что война не закончится скоро. Так американский лидер ответил на вопрос, введет ли он больше санкций против россии, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как отмечает издание, Трамп продолжил свою мысль относительно санкций и отметил, что "честно говоря, это может быть против обеих стран, для танго нужны двое".

"Мы будем очень жесткими, будь то россия, или кто-то другой, мы будем очень жесткими, там происходит кровопролитие", - подчеркнул американский лидер.

"Я с Украиной": Трамп сделал заявление в Белом доме

Далее он использовал хоккейную аналогию, позволяя двум сторонам немного поспорить друг с другом, прежде чем вмешаться.

Однако, по словам Трампа, все это сложно.

"Между ними есть определенная неприязнь. Мне приходится с этим иметь дело, и канцлеру приходится с этим иметь дело, это невероятно (поскольку)… между этими двумя, между этими двумя мужчинами, существует большая ненависть, но между враждующими сторонами большая ненависть", - резюмировал Трамп.

Трамп заметил, что реакция путина на атаку на аэродромы "будет не очень приятной"

Добавим

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что в Сенате планируют принять закон о введении разрушительных санкций против россии в ответ на действия владимира путина в отношении Украины.