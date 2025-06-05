Трамп заметил, что реакция путина на атаку на аэродромы "будет не очень приятной"

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что российский диктатор владимир путин сказал ему об ответе россии на атаку Украины на российские аэродромы. Вместе с тем, американский лидер заметил, что ему это не нравится, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Они зашли глубоко в россию, и он (путин) действительно сказал мне, что у нас нет другого выбора, кроме как атаковать, исходя из этого, и это, вероятно, будет нехорошо... Мне это не нравится, я сказал: не делайте этого, вы не должны этого делать, вы должны это остановить – говорит Трамп.

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Далее Трамп говорит, что между двумя сторонами "много ненависти", но остается оптимистом относительно возможности соглашения о прекращении огня.

Он вспоминает о прекращении огня между Индией и Пакистаном и говорит: "Хотел бы, чтобы мы могли сделать то же самое с Украиной и россией".

"Когда-нибудь это произойдет, я в это верю", – добавляет он.

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Напомним

По итогам спецоперации "Паутина" Генштаб ВСУ подтвердил потерю оккупантами 41 военного самолета в результате спецоперации СБУ "Паутина". Среди уничтоженных целей – стратегические бомбардировщики и другие боевые воздушные суда.