Трамп заметил, что реакция путина на атаку на аэродромы "будет не очень приятной"

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
16:58 • 2934 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
14:42 • 15935 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
14:25 • 30192 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
12:51 • 35757 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
11:49 • 47049 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

5 июня, 11:02 • 49438 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
5 июня, 08:39 • 82108 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

5 июня, 08:35 • 61028 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

5 июня, 06:46 • 47988 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 67375 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.7м/с
52%
751мм
Популярные новости

Рада переименовала 328 населенных пунктов в рамках дерусификации

5 июня, 08:48 • 22692 просмотра

К Коалиции РЭБ присоединились еще пять стран - Минобороны Украины

5 июня, 08:57 • 62180 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 78757 просмотра

Украина отреагировала на решение Польши относительно “геноцида ОУН и УПА": противоречит добрососедству

11:48 • 18558 просмотра

"Это не только пряники": Сенат США готовит сокрушительные санкции против россии из-за действий путина в Украине

13:20 • 54109 просмотра
публикации

Вместо снижения цен - рост прибыли производителей: три месяца без маркетинга на фармрынке

15:55 • 17041 просмотра

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 111463 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 123546 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 182988 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 223123 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Рустем Умєров

Си Цзиньпин

Актуальные места

Украина

Белый дом

Турция

Германия

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 79623 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 59817 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 104944 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 330653 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 172551 просмотра
Актуальное

Хранитель

Шахед-136

Микоян МиГ-29

T-72

Нью-Йорк Таймс

Трамп заметил, что реакция путина на атаку на аэродромы "будет не очень приятной"

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

По словам Трампа, путин заявил, что у россии не было другого выбора, кроме как атаковать. Трамп выразил надежду на соглашение о прекращении огня между Украиной и россией.

Трамп заметил, что реакция путина на атаку на аэродромы "будет не очень приятной"

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что российский диктатор владимир путин сказал ему об ответе россии на атаку Украины на российские аэродромы. Вместе с тем, американский лидер заметил, что ему это не нравится, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Они зашли глубоко в россию, и он (путин) действительно сказал мне, что у нас нет другого выбора, кроме как атаковать, исходя из этого, и это, вероятно, будет нехорошо... Мне это не нравится, я сказал: не делайте этого, вы не должны этого делать, вы должны это остановить

– говорит Трамп.

путин в разговоре с Трампом пригрозил ответом за удары по российским аэродромам04.06.25, 20:08 • 3210 просмотров

Добавим

Далее Трамп говорит, что между двумя сторонами "много ненависти", но остается оптимистом относительно возможности соглашения о прекращении огня.

Он вспоминает о прекращении огня между Индией и Пакистаном и говорит: "Хотел бы, чтобы мы могли сделать то же самое с Украиной и россией".

"Когда-нибудь это произойдет, я в это верю", – добавляет он.

рф может нанести "ответный удар" по Украине уже этой ночью - нардеп05.06.25, 19:20 • 788 просмотров

Напомним

По итогам спецоперации "Паутина" Генштаб ВСУ подтвердил потерю оккупантами 41 военного самолета в результате спецоперации СБУ "Паутина". Среди уничтоженных целей – стратегические бомбардировщики и другие боевые воздушные суда.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Дональд Трамп
Украина
Пакистан
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9