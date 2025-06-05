рф может нанести "ответный удар" по Украине уже этой ночью - нардеп

россия готовит ответный удар по Украине за операцию Службы безопасности Украины "Паутина". Уже есть информация, что это будет сегодня ночью. Об этом заявил нардеп, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Эспрессо, передает УНН.

Противник и так наносил по нам постоянные, регулярные удары, но понимаем, что они хотят найти какой-то ответ, который можно было бы продать у себя в россии как равное возмездие. Они, я думаю, сейчас разрабатывают план. Есть разные сообщения и разведка постоянно сообщает, в том числе и мне постоянно приходили СМС, и вчера приходили, но мы понимаем, что мы можем информацию получать, но россияне именно готовят удар, но не понятно, когда это будет. Уже есть информация, что это будет сегодня ночью, но нужно все же реагировать, если будут тревоги. Я думаю, что россияне хотят сделать такое, чтобы показать миру. Для меня вызывает беспокойство то, что по факту вчерашнего разговора… эта коммуникация Трампа то, что путин ему сказал, что он должен на это ответить

Он отметил, что риторика Трампа выглядит так, что якобы он одобрил решение путина нанести ответный удар.

путин в разговоре с Трампом пригрозил ответом за удары по российским аэродромам

Он не сказал, что путин будет как-то наказан за это. Он не сказал, что будет нам помогать. А тут он сказал, что он должен ответить. С моей точки зрения, как одобрение этого удара, который должен нанести по нам москва. Нанесет ли она в ответ? Я даже не сомневаюсь – 101%. Вопрос – как они это сделают. Просто нанести удар "шахедами" и дронами, то это, с одной стороны, могли бы продать у себя как ответ, но они еще хотят показать мировому сообществу. Возможно, это будет удар по центрам принятия решений, возможно, по правительственному кварталу. Точно не знаю, но знаю, что они готовят удар. Поэтому, как будут сигналы воздушной тревоги, нужно всем идти в укрытие, потому что есть большая вероятность такого удара. В том числе и сегодня ночью