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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
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рф може завдати "удар у відповідь" по Україні вже цієї ночі - нардеп

Київ • УНН

 • 914 перегляди

За словами нардепа Костенка, росія готує удар у відповідь за операцію СБУ "Павутина", можливо, по центрах прийняття рішень. Генштаб ЗСУ підтвердив втрату 41 літака окупантами.

рф може завдати "удар у відповідь" по Україні вже цієї ночі - нардеп

росія готує удар у відповідь по Україні за операцію Служби безпеки України "Павутина". Є вже інформація, що це буде сьогодні вночі. Про це заявив нардеп, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Еспресо, передає УНН.

Противник і так наносив по нам постійні, регулярні удари, але розуміємо, що вони хочуть віднайти якусь відповідь, яку б можна було продати у себе в росії як рівну помсту. Вони, я думаю, зараз розробляють план. Є різні повідомлення та й розвідка постійно повідомляє, в тому числі і мені постійно приходили СМС, і вчора приходили, але ж ми розуміємо, що ми можемо інформацію отримувати, але росіяни саме готують удар, але не зрозуміло, коли це буде. Є вже інформація, що це буде сьогодні вночі, але потрібно все таки реагувати, якщо будуть тривоги. Я думаю, що росіяни хочуть зробити таке, щоб показати світу. Для мене викликає занепокоєння те, що по факту вчорашньої розмови… оця комунікація Трампа те, що путін йому сказав, що він має на це відповісти 

- сказав Костенко.

Він зазначив, що риторика Трампа виглядає так, що нібито він схвалив рішення путіна завдати удару у відповідь.

путін у розмові із Трампом пригрозив відповіддю за удари по російських аеродромах04.06.25, 20:08 • 3214 переглядiв

Він не сказав, що путін буде якось покараний за це. Він не сказав, що буде нам допомагати. А тут він сказав, що він має відповісти. З моєї точки зору, як схвалення цього удару, який має нанести по нам москва. Чи нанесе вона у відповідь? Я навіть не сумніваюся – 101%. Питання – як вони це зроблять. Просто нанести удар "шахедами" та дронами, то це, з однієї сторони, могли б продати в себе як відповідь, але вони ще хочуть показати світовій спільноті. Можливо, це буде удар по центрах прийняття рішень, можливо, по урядовому кварталу. Точно не знаю, але знаю, що вони готують удар. Тому, як будуть сигнали повітряної тривоги, потрібно всім іти в укриття, тому що є велика ймовірність такого удару. У тому числі і сьогодні вночі 

- додав Костенко.

Нагадаємо

За підсумками спецоперації "Павутина" Генштаб ЗСУ підтвердив втрату окупантами 41 військового літака внаслідок спецоперації СБУ "Павутина". Серед знищених цілей – стратегічні бомбардувальники та інші бойові повітряні судна.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Верховна Рада України
Шахед-136
Дональд Трамп
Україна
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