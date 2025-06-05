Трамп зауважив, що реакція путіна на атаку на аеродроми "буде не дуже приємною"
Київ • УНН
За словами Трампа, путін заявив, що в росії не було іншого вибору, окрім як атакувати. Трамп висловив сподівання на угоду про припинення вогню між Україною та росією.
Президент США Дональд Трамп розповів журналістам, що російський диктатор володимир путін сказав йому про відповідь росії на атаку України на російські аеродроми. Разом з тим, американський лідер зауважив, що йому це не подобається, передає УНН із посиланням на Sky News.
Вони зайшли глибоко в росію, і він (путін) насправді сказав мені, що у нас немає іншого вибору, окрім як атакувати, виходячи з цього, і це, ймовірно, буде негарно... Мені це не подобається, я сказав: не робіть цього, ви не повинні цього робити, ви повинні це зупинити
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Далі Трамп каже, що між двома сторонами "багато ненависті", але залишається оптимістом щодо можливості угоди про припинення вогню.
Він згадує про припинення вогню між Індією та Пакистаном і каже: "Хотів би, щоб ми могли зробити те саме з Україною та росією".
"Колись це станеться, я в це вірю", – додає він.
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