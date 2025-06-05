Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Президент США Дональд Трамп запевнив, що буде "дуже, дуже жорстким", якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться скоро. Так американський лідер відповів на запитання, чи запровадить він більше санкцій проти росії, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Як відзначає видання, Трамп продовжив свою думку щодо санкцій і зауважив, що "чесно кажучи, це може бути проти обох країн, для танго потрібні двоє".

"Ми будемо дуже жорсткими, чи то росія, чи хтось інший, ми будемо дуже жорсткими, там відбувається кровопролиття", - наголосив американський лідер.

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Далі він використав хокейну аналогію, дозволяючи двом сторонам трохи посперечатися одна з одною, перш ніж втрутитися.

Проте, за словами Трампа, все це складно.

"Між ними є певна неприязнь. Мені доводиться з цим мати справу, і канцлеру доводиться з цим мати справу, це неймовірно (оскільки)… між цими двома, між цими двома чоловіками, існує велика ненависть, але між ворогуючими сторонами велика ненависть", - резюмував Трамп.

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