"Я з Україною": Трамп зробив заяву в Білому домі

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі запевнив у підтримці України, передпає УНН із посиланням на The Guardian.

"Я з Україною", – заявляє Трамп на брифінгу з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Трампа запитали, чи продовжить він підтримувати Україну.

"Так, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду з Україною ...Ви знаєте, за що я виступаю, за припинення вбивств, насправді, ось за що я виступаю, за війну, яка ніколи б не почалася, ніколи не мала б починатися", - додав президент США.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Дональд Трамп відкритий до переговорів із путіним і Зеленським за умови їхньої спільної участі. Туреччина ініціює саміт за участі лідерів України, рф та США.

Канцлер Фрідріх Мерц підтвердив можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus.