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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

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"Я з Україною": Трамп зробив заяву в Білому домі

Київ • УНН

 • 17835 перегляди

Президент США Дональд Трамп запевнив у підтримці України та підкреслив важливість припинення війни. Він підписав угоду з Україною та виступає за мир.

"Я з Україною": Трамп зробив заяву в Білому домі

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі запевнив у підтримці України, передпає УНН із посиланням на The Guardian.

"Я з Україною", – заявляє Трамп на брифінгу з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Трампа запитали, чи продовжить він підтримувати Україну.

"Так, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду з Україною ...Ви знаєте, за що я виступаю, за припинення вбивств, насправді, ось за що я виступаю, за війну, яка ніколи б не почалася, ніколи не мала б починатися", - додав президент США.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Дональд Трамп відкритий до переговорів із путіним і Зеленським за умови їхньої спільної участі. Туреччина ініціює саміт за участі лідерів України, рф та США.

Канцлер Фрідріх Мерц підтвердив можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Ґардіан
Білий дім
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Туреччина
Зеленський Володимир Олександрович
Україна
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