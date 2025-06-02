Трамп відкритий для зустрічі з путіним та Зеленським у Туреччині - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп відкритий для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським, проте він хоче, щоб обидва ці лідери і обидві сторони сіли за стіл переговорів разом.

Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Відповідаючи на запитання про пропозицію Ердогана, прес-секретар Білого дому Левітт сказала, що:

Президент сказав, що він відкритий, якщо до цього дійде, але він хоче, щоб обидва лідери і обидві сторони сіли разом за стіл переговорів