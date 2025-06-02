Трамп відкритий для зустрічі з путіним та Зеленським у Туреччині - Білий дім
Київ • УНН
Дональд Трамп відкритий до переговорів із путіним і Зеленським за умови їхньої спільної участі. Туреччина ініціює саміт за участі лідерів України, рф та США.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп відкритий для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським, проте він хоче, щоб обидва ці лідери і обидві сторони сіли за стіл переговорів разом.
Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
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Відповідаючи на запитання про пропозицію Ердогана, прес-секретар Білого дому Левітт сказала, що:
Президент сказав, що він відкритий, якщо до цього дійде, але він хоче, щоб обидва лідери і обидві сторони сіли разом за стіл переговорів
Нагадаємо
Туреччина після переговорів України і росії у Стамбулі планує виступити з ініціативою організації саміту Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна. Турецький лідер також не виключив, що у зустрічі може взяти участь голова Білого дому Дональд Трамп.