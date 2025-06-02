Трамп открыт для встречи с путиным и Зеленским в Турции - Белый дом
Киев • УНН
Дональд Трамп открыт к переговорам с путиным и Зеленским при условии их совместного участия. Турция инициирует саммит с участием лидеров Украины, рф и США.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп открыт для встречи с российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, однако он хочет, чтобы оба этих лидера и обе стороны сели за стол переговоров вместе.
Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос о предложении Эрдогана, пресс-секретарь Белого дома Левитт сказала, что:
Президент сказал, что он открыт, если до этого дойдет, но он хочет, чтобы оба лидера и обе стороны сели вместе за стол переговоров
Напомним
Турция после переговоров Украины и россии в Стамбуле планирует выступить с инициативой организации саммита Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина. Турецкий лидер также не исключил, что во встрече может принять участие глава Белого дома Дональд Трамп.