Трамп открыт для встречи с путиным и Зеленским в Турции - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп открыт для встречи с российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, однако он хочет, чтобы оба этих лидера и обе стороны сели за стол переговоров вместе.

Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о предложении Эрдогана, пресс-секретарь Белого дома Левитт сказала, что:

Президент сказал, что он открыт, если до этого дойдет, но он хочет, чтобы оба лидера и обе стороны сели вместе за стол переговоров - сказала пресс-секретарь Белого дома, Кэролайн Левитт.

Напомним

Турция после переговоров Украины и россии в Стамбуле планирует выступить с инициативой организации саммита Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина. Турецкий лидер также не исключил, что во встрече может принять участие глава Белого дома Дональд Трамп.