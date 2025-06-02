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Трамп открыт для встречи с путиным и Зеленским в Турции - Белый дом

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Дональд Трамп открыт к переговорам с путиным и Зеленским при условии их совместного участия. Турция инициирует саммит с участием лидеров Украины, рф и США.

Трамп открыт для встречи с путиным и Зеленским в Турции - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп открыт для встречи с российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, однако он хочет, чтобы оба этих лидера и обе стороны сели за стол переговоров вместе.

Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о предложении Эрдогана, пресс-секретарь Белого дома Левитт сказала, что:

Президент сказал, что он открыт, если до этого дойдет, но он хочет, чтобы оба лидера и обе стороны сели вместе за стол переговоров

- сказала пресс-секретарь Белого дома, Кэролайн Левитт.

 Напомним

Турция после переговоров Украины и россии в Стамбуле планирует выступить с инициативой организации саммита Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина. Турецкий лидер также не исключил, что во встрече может принять участие глава Белого дома Дональд Трамп.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Каролин Ливитт
Хранитель
Белый дом
Дональд Трамп
Стамбул
Турция
Владимир Зеленский
Украина
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