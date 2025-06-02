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Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
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Туреччина після переговорів України та рф у Стамбулі планує стати ініціаторами саміту на рівні лідерів - Ердоган

Київ • УНН

 • 736 перегляди

Туреччина планує стати ініціатором саміту за участі Зеленського, путіна та, можливо, Трампа, після переговорів у Стамбулі. Ердоган висловив готовність організувати зустріч в Анкарі чи Стамбулі.

Туреччина після переговорів України та рф у Стамбулі планує стати ініціаторами саміту на рівні лідерів - Ердоган

Туреччина після переговорів України і росії у Стамбулі планує виступити з ініціативою організації саміту Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна. Турецький лідер також не виключив, що у зустрічі може взяти участь голова Білого дому Дональд Трамп, пише УНН з посиланням на брифінг, який провів Ердоган.

Деталі

Туреччина після переговорів рф та України в Стамбулі планує виступити з ініціативами щодо організації саміту на рівні лідерів

- повідомив Ердоган.

Ердоган додав, що у разі згоди Зеленського і путіна на таку зустріч, він спробує залучити до неї Трампа.

"Моє найбільше бажання для обох сторін - зібрати володимира путіна та Володимира Зеленського разом у Стамбулі або Анкарі, і навіть залучити пана Трампа до участі, якщо вони погодяться", - сказав сказав Ердоган.

Турецький лідер додав, що його адміністрація "вживе кроків" для організації такої зустрічі.

Нагадаємо

Переговори росії та України у Стамбулі тривали більше години.

Буде третій раунд переговорів рф та України протягом якогось часу.

Під час переговорів у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися про обмін військовополоненими, зосередившись на тяжкопоранених та молоді.

Українська сторона ініціювала проведення ще однієї зустрічі з росією в період з 20 по 30 червня.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Білий дім
Дональд Трамп
Стамбул
Анкара
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
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