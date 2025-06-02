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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"
13:22 • 16302 перегляди

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

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Умєров підтвердив: Україна та росія домовилися про новий обмін, фокус - на тяжкопоранених та молоді

Київ • УНН

 • 1562 перегляди

Під час переговорів у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися про обмін військовополоненими, зосередившись на тяжкопоранених та молоді. Також буде проведено обмін тілами загиблих.

Умєров підтвердив: Україна та росія домовилися про новий обмін, фокус - на тяжкопоранених та молоді

Сьогодні, 2 червня, на переговорах у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися здійснити обмін - фокус на тяжкопоранених, молоді. Про це розповів журналістам голова української делегації, міністр оборони України Рустам Умєров після другого раунду українсько-російських переговорів у Стамбулі, пише УНН.

Ми домовилися про обміни, скоро повідомимо деталі. Ми зосереджуємось на тяжкопоранених. Фокус – на молоді. Також – обмін тілами загиблих. Деталі повідомимо пізніше

– сказав міністр оборони журналістам.

Доповнення

Другий раунд переговорів росії та України у палаці Чираган у Стамбулі 2 червня закінчився, він тривав понад годину.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що переговори у Стамбулі закінчилися, і, за його словами, готується новий масштабний обмін полоненими.

Українська сторона за підсумками також повідомила, що Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді.

Переговори мали розпочатися о 13 годині, однак, про їх початок стало відомо на понад півтори години пізніше від запланованого.

Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збиралася показати "меморандум" лише під час зустрічі. 

16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори. Було зокрема досягнуто домовленості про обмін "1000 на 1000", який тривав у три етапи і завершився 25 травня.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ВійнаПолітика
Рустем Умєров
Стамбул
Україна
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