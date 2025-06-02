Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

Українська сторона сьогодні під час переговорів у Стамбулі офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути, тепер чекаємо відповіді- "м’яч на полі росії", повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у понеділок у Telegram, пише УНН.

Сьогодні під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути - повідомив Єрмак.

З його слів, ідеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. "Ще у березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою", - вказав він.

"Повернення українських дітей - невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів. Чекаємо відповіді. М’яч на полі росії. Справжня добросовісність - це не слова, а дії. І тепер саме час це довести", - наголосив Єрмак.

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