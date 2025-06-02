$41.530.00
47.070.27
ukenru
Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"
13:22 • 16262 перегляди

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

13:07 • 26156 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

11:49 • 49778 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 115006 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 137621 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 194529 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 210132 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 121008 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 278453 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 192628 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.8м/с
50%
750мм
Популярнi новини

Спецоперація "Павутина": оприлюднено перші супутникові знімки авіабази "Бєлая" після атаки

2 червня, 05:57 • 144168 перегляди

Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини

2 червня, 06:58 • 56467 перегляди

Спецоперація "Павутина": у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків

2 червня, 07:10 • 39419 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 67252 перегляди

У Стамбулі стартували переговори України та росії за участю Туреччини - МЗС

11:45 • 54546 перегляди
Публікації

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

11:49 • 49846 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 278488 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 323465 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 336695 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 341914 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Джон Хілі

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Туреччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 67320 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 112539 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 192633 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 134325 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 164982 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

9K720 Iskander

Нафта марки Brent

Фокс Ньюс

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

Київ • УНН

 • 25952 перегляди

Українська сторона передала російській стороні список українських дітей для повернення. Йдеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала.

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

Українська сторона сьогодні під час переговорів у Стамбулі офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути, тепер чекаємо відповіді- "м’яч на полі росії", повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у понеділок у Telegram, пише УНН.

Сьогодні під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути

- повідомив Єрмак.

З його слів, ідеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. "Ще у березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою", - вказав він.

"Повернення українських дітей - невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів. Чекаємо відповіді. М’яч на полі росії. Справжня добросовісність - це не слова, а дії. І тепер саме час це довести", - наголосив Єрмак.

Переговори росії та України у Стамбулі закінчилися, вони тривали понад годину - росЗМІ02.06.25, 15:59 • 8380 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Андрій Єрмак
Стамбул
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9