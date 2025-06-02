Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

Украинская сторона сегодня во время переговоров в Стамбуле официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть, теперь ждем ответа - "мяч на поле россии", сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Сегодня во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть - сообщил Ермак.

По его словам, речь идет о сотнях детей, которых россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях. "Еще в марте на встрече в Джидде мы подтвердили готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей", - указал он.

"Возвращение украинских детей - неотъемлемая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений. Ждем ответа. Мяч на поле россии. Настоящая добросовестность - это не слова, а действия. И теперь самое время это доказать", - подчеркнул Ермак.

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