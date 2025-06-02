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Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"
13:22 • 14328 просмотра

Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"

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Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

Киев • УНН

 • 18764 просмотра

Украинская сторона передала российской стороне список украинских детей для возвращения. Речь идет о сотнях детей, которых россия незаконно депортировала.

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

Украинская сторона сегодня во время переговоров в Стамбуле официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть, теперь ждем ответа - "мяч на поле россии", сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Сегодня во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть

- сообщил Ермак.

По его словам, речь идет о сотнях детей, которых россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях. "Еще в марте на встрече в Джидде мы подтвердили готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей", - указал он.

"Возвращение украинских детей - неотъемлемая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений. Ждем ответа. Мяч на поле россии. Настоящая добросовестность - это не слова, а действия. И теперь самое время это доказать", - подчеркнул Ермак.

Переговоры россии и Украины в Стамбуле закончились, они продолжались больше часа - росСМИ02.06.25, 15:59 • 8016 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Андрій Єрмак
Стамбул
Украина
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