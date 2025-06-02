Переговоры россии и Украины в Стамбуле закончились, они продолжались больше часа - росСМИ

Российские СМИ сообщили, что переговоры между россией и Украиной в Стамбуле в Турции закончились, пишет УНН.

Детали

"Переговоры россии и Украины в Стамбуле закончились", - со ссылкой на источники сообщило одно из государственных росСМИ.

Как указано, они продолжались более часа. В росСМИ утверждают, что они якобы "шли на русском языке".

Напомним

Около 14:45 в МИД Украины сообщили, что в Стамбуле в Турции начался второй раунд украинско-российских переговоров с участием турецкой стороны во дворце Чираган в Стамбуле. Переговоры должны были начаться в 13 часов, однако, об их начале стало известно более чем на полтора часа позже запланированного.

Украина заранее передала россии документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собирается показать "меморандум" только во время встречи. Что сегодня будет происходить на следующем этапе переговоров и что предшествовало этому, читайте на УНН.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые украинско-российские переговоры. Была в частности достигнута договоренность об обмене "1000 на 1000", который продолжался в три этапа и завершился 25 мая.