Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини

У Стамбулі в Туреччині 2 червня очікується другий раунд переговорів між Україною і росією. Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збирається показати "меморандум" лише під час зустрічі. Що сьогодні відбуватиметься на наступному етапі переговорів та що передувало цьому, інформує УНН.

Хто запропонував другий раунд

Про ймовірну зустріч 28 травня заявив голова мзс рф сергій лавров.

За його словами, делегація рф на чолі з помічником російського президента володимиром мединським готова представити Україні меморандум в Стамбулі 2 червня.

"росія розраховує, що всі підтримають проведення нового раунду стамбульських прямих російсько-українських переговорів 2 червня", - заявляв лавров.

Коли відбудуться

За даними росЗМІ, зустріч делегацій України та росії відбудеться 2 червня о 13:00 у палаці Чираган у Стамбулі.

Що відомо про делегацію

Президент Володимир Зеленський підписав указ про склад української делегації для переговорів з росією в Стамбулі 2 червня.

Очолюватиме її міністр оборони України Рустем Умєров. Окрім того, до делегації увійшли представники Міноборони, Офісу Президента та ЗСУ.

Щодо делегації росії, то речниця мзс рф марія захарова повідомила, що вона залишиться тією ж на переговорах у Стамбулі. Під час першого раунду російську делегацію очолював мединський.

Документи з передумовами

28 травня очільник української делегації на переговорах з рф, міністр оборони України Рустем Умєров передав очільнику російської делегації володимиру мединському документ, який відображає українську позицію.

Напередодні переговорів Зеленський повідомив, що росія знову обдурила міжнародних партнерів, не передавши обіцяний "меморандум" навіть після численних обіцянок Сполученим Штатам та іншим країнам.

Ключові моменти, які будуть обговорюватися на другому етапі

Володимир Зеленський визначив умови України для переговорів у Стамбулі, серед них - припинення вогню, звільнення полонених, повернення дітей.

Нагадаємо

Після першого туру перемовин у Стамбулі Умєров заявив, що під час цієї зустрічі обговорювалися припинення вогню та обмін полоненими.

Наразі масштабний обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000", по суті, є єдиним конкретним результатом перемовин між Україною та росією.