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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
17:16 • 11132 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

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Умєров передав росії документ з українською позицією щодо припинення воню

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Рустем Умєров передав володимиру мединському документ, що відображає українську позицію на переговорах про припинення вогню.

Умєров передав росії документ з українською позицією щодо припинення воню

Глава української делегації на переговорах з рф, міністр оборони України Рустем Умєров передав очільнику російської делегації володимиру мединському документ, який відображає українську позицію, передає УНН.

Я передав очільнику російської делегації наш документ, який відображає українську позицію. Вони отримали цей документ 

- повідомив Умєров.

У рф заявили, що другий раунд переговорів з Україною може пройти у Стамбулі 2 червня28.05.25, 19:07 • 2152 перегляди

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні заявив, що міністр оборони Рустем Умєров контактував з очільником російської делегації в Стамбулі, помічником президента рф володимиром мединським після обміну полоненими, однак обіцяного москвою меморандуму щодо припинення вогню Україна так і не отримала. 

Антоніна Туманова

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