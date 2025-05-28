Умєров передав росії документ з українською позицією щодо припинення воню

Глава української делегації на переговорах з рф, міністр оборони України Рустем Умєров передав очільнику російської делегації володимиру мединському документ, який відображає українську позицію, передає УНН.

Я передав очільнику російської делегації наш документ, який відображає українську позицію. Вони отримали цей документ - повідомив Умєров.

У рф заявили, що другий раунд переговорів з Україною може пройти у Стамбулі 2 червня

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні заявив, що міністр оборони Рустем Умєров контактував з очільником російської делегації в Стамбулі, помічником президента рф володимиром мединським після обміну полоненими, однак обіцяного москвою меморандуму щодо припинення вогню Україна так і не отримала.