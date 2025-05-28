Умеров передал hоссии документ с украинской позицией по прекращению войны
Киев • УНН
Рустем Умеров передал владимиру мединскому документ, отражающий украинскую позицию на переговорах о прекращении огня.
Глава украинской делегации на переговорах с рф, министр обороны Украины Рустем Умеров передал главе российской делегации владимиру мединскому документ, который отражает украинскую позицию, передает УНН.
Я передал главе российской делегации наш документ, который отражает украинскую позицию. Они получили этот документ
В рф заявили, что второй раунд переговоров с Украиной может пройти в Стамбуле 2 июня28.05.25, 19:07 • 2146 просмотров
Напомним
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине заявил, что министр обороны Рустем Умеров контактировал с главой российской делегации в Стамбуле, помощником президента рф владимиром мединским после обмена пленными, однако обещанного москвой меморандума о прекращении огня Украина так и не получила.