В рф заявили, что второй раунд переговоров с Украиной может пройти в Стамбуле 2 июня

Второй раунд переговоров между россией и Украиной может пройти в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил глава мид рф сергей лавров, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

"рф предлагает Украине встречу 2 июня", - заявил лавров.

По его словам, делегация рф во главе с мединским готова представить Украине меморандум в Стамбуле 2 июня.

"россия рассчитывает, что все поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров 2 июня", - резюмировал лавров.

Добавим

Украинская сторона пока встречу с представителями рф в Стамбуле 2 июня не подтверждала.

мединский заявил, что предложил Умерову дату обмена меморандумами: украинская сторона якобы "пошла советоваться"

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине заявил, что министр обороны Рустем Умеров контактировал с главой российской делегации в Стамбуле, помощником президента рф владимиром мединским после обмена пленными, однако обещанного москвой меморандума о прекращении огня Украина так и не получила.