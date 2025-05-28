мединский заявил, что предложил Умерову дату обмена меморандумами: украинская сторона якобы "пошла советоваться"

Помощник президента россии владимира путина владимир мединский сообщил, что позвонил сегодня министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Об этом мединский написал в Telegram, передает УНН.

мединский, вопреки новостям о том, что Рустем Умеров сегодня ему позвонил, уверяет, что все якобы было совсем наоборот. Именно помощник путина якобы инициировал телефонный разговор с украинским министром обороны.

Умерову позвонил сегодня я и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения о будущем прекращении огня

Также он добавляет, что вроде бы украинская сторона после этого предложения пошла советоваться и их совещание якобы "затянулось".

Ждем как можно скорее от них подтверждения и готовы в указанную нами дату – в ближайшие дни – лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней