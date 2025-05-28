мединский заявил, что предложил Умерову дату обмена меморандумами: украинская сторона якобы "пошла советоваться"
Киев • УНН
Помощник путина мединский уверяет, что позвонил Умерову и предложил встречу для обсуждения прекращения огня. Он ждет подтверждения от украинской стороны.
Помощник президента россии владимира путина владимир мединский сообщил, что позвонил сегодня министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Об этом мединский написал в Telegram, передает УНН.
мединский, вопреки новостям о том, что Рустем Умеров сегодня ему позвонил, уверяет, что все якобы было совсем наоборот. Именно помощник путина якобы инициировал телефонный разговор с украинским министром обороны.
Умерову позвонил сегодня я и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения о будущем прекращении огня
Также он добавляет, что вроде бы украинская сторона после этого предложения пошла советоваться и их совещание якобы "затянулось".
Ждем как можно скорее от них подтверждения и готовы в указанную нами дату – в ближайшие дни – лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней
Напомним
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине заявил, что министр обороны Рустем Умеров контактировал с главой российской делегации в Стамбуле, помощником президента рф владимиром мединским после обмена пленными, однако обещанного москвой меморандума о прекращении огня Украина так и не получила.