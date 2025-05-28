мединський заявив, що запропонував Умєрову дату обміну меморандумами: українська сторона нібито "пішла радитись"

Помічник президента росії володимира путіна володимир мединський повідомив, що зателефонував сьогодні міністру оборони України Рустему Умєрову та запропонував точну дату та місце зустрічі для обміну меморандумами. Про це мединський написав у Telegram, передає УНН.

мединський, всупереч новинам про те, що Рустем Умєров сьогодні йому зателефонував, запевняє, що все буцім то було зовсім навпаки. Саме помічник путіна нібито ініціював телефонну розмову з українським міністром оборони.

Умерову зателефонував сьогодні я і запропонував точну дату та місце зустрічі для обміну меморандумами. Там же, відразу на місці, ми готові розпочати змістовне сутнісне обговорення кожного з пунктів пакетної угоди щодо майбутнього припинення вогню