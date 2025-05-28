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мединський заявив, що запропонував Умєрову дату обміну меморандумами: українська сторона нібито "пішла радитись"

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Помічник путіна мединський запевняє, що зателефонував Умєрову та запропонував зустріч для обговорення припинення вогню. Він чекає підтвердження від української сторони.

мединський заявив, що запропонував Умєрову дату обміну меморандумами: українська сторона нібито "пішла радитись"

Помічник президента росії володимира путіна володимир мединський повідомив, що зателефонував сьогодні міністру оборони України Рустему Умєрову та запропонував точну дату та місце зустрічі для обміну меморандумами. Про це мединський написав у Telegram, передає УНН.

мединський, всупереч новинам про те, що Рустем Умєров сьогодні йому зателефонував, запевняє, що все буцім то було зовсім навпаки. Саме помічник путіна нібито ініціював телефонну розмову з українським міністром оборони.

Умерову зателефонував сьогодні я і запропонував точну дату та місце зустрічі для обміну меморандумами. Там же, відразу на місці, ми готові розпочати змістовне сутнісне обговорення кожного з пунктів пакетної угоди щодо майбутнього припинення вогню 

- заявив він.

Також він додає, що начебто українська сторона після цієї пропозиції пішла радитися і їхня нарада буцімто "затягнулась".

Чекаємо якнайшвидше від них підтвердження та готові у зазначену нами дату – найближчими днями – особисто зустрітися та почати працювати. В інтересах довгострокового миру та порятунку людських життів 

- додав мединський.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні заявив, що міністр оборони Рустем Умєров контактував з очільником російської делегації в Стамбулі, помічником президента рф володимиром мединським після обміну полоненими, однак обіцяного москвою меморандуму щодо припинення вогню Україна так і не отримала. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітика
Рустем Умєров
Фрідріх Мерц
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Стамбул
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