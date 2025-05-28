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Умєров після обміну полоненими мав телефонну розмову з головою переговорної команди рф мединським - Зеленський

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Рустем Умєров контактував з володимиром мединським після обміну полоненими, але меморандуму щодо припинення вогню Україна не отримала. Зеленський заявив, що росія відтерміновує закінчення війни.

Умєров після обміну полоненими мав телефонну розмову з головою переговорної команди рф мединським - Зеленський

Міністр оборони Рустем Умєров контактував з очільником російської делегації в Стамбулі, помічником президента рф володимиром мединським після обміну полоненими, однак обіцяного москвою меморандуму щодо припинення вогню Україна так і не отримала.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, передає кореспондент УНН.

Деталі

Вони постійно шукають причини, щоб відтермінувати формат, в якому можна закінчити війну. Ми дійсно чекали, що вони озвучать свою адженду. Так, припинення вогню, а потім адженда для зустрічі лідерів. Потім вони сказали, що адженда або меморандум буде одразу після обміну. Після обміну ми не дочекалися. Наші сторона після обміну зв’язувалася. Міністр оборони дзвонив мединському. Так, вони сказали: "Буде, буде". Але ми так і і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми звернулися до США - вони теж чекають. Усі чекають

- сказав Зеленський. 

Нагадаємо

росія передасть Україні меморандум про те, яким вона бачить припинення вогню та за яких умов має відбутися зустріч лідерів. Україна розгляне ці пропозиції. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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