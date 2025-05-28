Зеленський повідомив, що Україна розгляне російський меморандум, коли його передадуть

росія передасть Україні меморандум про те, яким вона бачить припинення вогню та за яких умов має відбутися зустріч лідерів. Україна розгляне ці пропозиції, повідомив Володимир Зеленський журналістам, передає УНН.

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росія сказала: "Ми вам передамо щось, що називається меморандумом". Передадуть, які вони бачать наступні кроки, чи спроможна росія підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав. Почитаємо їх пропозиції і точно відповімо - пояснив Зеленський.

Він також нагадав, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі та майже в будь-якій точці цивілізованого світу.

Ми підтримали безумовне припинення вогню і перехід до дипломатії в тому чи іншому форматі, знов таки підкреслюємо – в будь-якому форматі, в будь-якому складі, майже в будь-якому місці цивілізованого світу зустрічатись з росією при прямих перемовинах або при посередниці Америки, Європи тощо - зазначив Президент.

Доповнення

Зеленський заявив, що, незважаючи на його складні відносини з Дональдом Трампом, він вважає, що Білий дім все ще більше дратує російський диктатор володимир путін, ніж він. Глава держави наголосив, що на відміну від путіна, який постійно бреше, він говорит правду, навіть якщо ця правда не надто приємна.

Також Зеленський повідомив, що російські загарбники намагаються накопичити щонайменше 50 тисяч особового складу на Сумському напрямку, але їм це не вдається в бажаному ними масштабі через операції Сил оборони.