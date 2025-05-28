Зеленський переконаний, що путін дратує Трампа більше, ніж він

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:43 • 3108 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
07:55 • 30874 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
06:00 • 26913 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

05:00 • 50383 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 118587 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 104074 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 105315 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 156340 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 227823 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 187862 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
74%
745мм
Популярнi новини

"Безрозсудний коментар": Келлог відреагував на погрози медведєва Третьою світовою війною

28 травня, 01:07 • 22038 перегляди

Суд виніс вирок російському військовому, який викрадав у мешканців Київщини авто і вивозив їх до білорусі

28 травня, 01:38 • 28959 перегляди

Трамп озвучив Канаді ціну за участь у протиракетному "Золотому куполі" і назвав умову безкоштовного захисту

28 травня, 02:09 • 28845 перегляди

Рекордна кількість американців подалася на отримання громадянства Британії

28 травня, 02:42 • 26462 перегляди

Трамп хоче прискорити відродження ядерної енергетики в США: підписано низку указів

07:26 • 13717 перегляди
Публікації

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

05:00 • 50419 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 92053 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 98700 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 118621 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 207168 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Олег Синєгубов

Фрідріх Мерц

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Олексій Чернишов

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Білий дім

Харківська область

Київ

Курська область

Кіровоградська область

Реклама
УНН Lite

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 10212 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 26725 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 33664 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 103038 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 104040 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Кх-59

«Калібр» (сімейство ракет)

Залізний купол

Зеленський переконаний, що путін дратує Трампа більше, ніж він

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що путін дратує адміністрацію Трампа більше, ніж він сам, бо постійно бреше. Також додав, що росіяни намагаються накопичити 50 тис. військових на Сумщині.

Зеленський переконаний, що путін дратує Трампа більше, ніж він

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, незважаючи на його складні відносини з Дональдом Трампом, він вважає, що Білий дім все ще більше дратує російський диктатор володимир путін, ніж він. Глава держави наголосив, що на відміну від путіна, який постійно бреше, він говорит правду, навіть якщо ця правда не надто приємна, пише УНН з посиланням на Politico.

Я можу говорити неприємні речі, але я кажу правду. І я кажу те, що думаю. І він [путін] може іноді говорити дуже приємні речі, але це брехня. І я думаю, що для розумних людей ті, хто бреше, викликають більше занепокоєння

- сказав український Президент групі журналістів у Києві у вівторок.

Зеленський також додав, що попри незручні моменти, партнери мають залишитися партнерами. Натомість діалог з путіним неможливий.

"У партнерстві ви можете почуватися дуже незручно, але будьте партнерами. Я думаю, що проблема з путіним полягає в тому, що якщо ви думаєте, що ведете діалог, ви насправді самотні", – додав Зеленський.

Зеленський також висловив думку, що президент Трамп і його адміністрація, які прагнуть швидкого припинення бойових дій, тепер зрозуміли, що путін не хоче завершити своє повномасштабне вторгнення в Україну так, як це бачить Білий дім.

Завершити війну росії проти України можна лише дипломатичним шляхом - Держдеп28.05.25, 10:15 • 1904 перегляди

В свою чергу, хоча Трамп не перестає критикувати Зеленського, він у вівторок попередив путіна, що той "грається з вогнем", оскільки кремль продовжує бомбардувати Україну рекордною кількістю безпілотників.

"володимир путін не усвідомлює, що якби не я, з росією вже сталося б багато справді поганих речей, і я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНІ. Він грається з вогнем!" — написав Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social.

Доповнення

Зеленський повідомив, що російські загарбники намагаються накопичити щонайменше 50 тисяч особового складу на Сумському напрямку, але їм це не вдається в бажаному ними масштабі через операції Сил оборони.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Truth Social
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Суми
Київ
Brent
$63.64
Bitcoin
$108,978.20
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$36.80
Золото
$3,347.61
Ethereum
$2,640.61