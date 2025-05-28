Зеленський переконаний, що путін дратує Трампа більше, ніж він

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, незважаючи на його складні відносини з Дональдом Трампом, він вважає, що Білий дім все ще більше дратує російський диктатор володимир путін, ніж він. Глава держави наголосив, що на відміну від путіна, який постійно бреше, він говорит правду, навіть якщо ця правда не надто приємна, пише УНН з посиланням на Politico.

Я можу говорити неприємні речі, але я кажу правду. І я кажу те, що думаю. І він [путін] може іноді говорити дуже приємні речі, але це брехня. І я думаю, що для розумних людей ті, хто бреше, викликають більше занепокоєння - сказав український Президент групі журналістів у Києві у вівторок.

Зеленський також додав, що попри незручні моменти, партнери мають залишитися партнерами. Натомість діалог з путіним неможливий.

"У партнерстві ви можете почуватися дуже незручно, але будьте партнерами. Я думаю, що проблема з путіним полягає в тому, що якщо ви думаєте, що ведете діалог, ви насправді самотні", – додав Зеленський.

Зеленський також висловив думку, що президент Трамп і його адміністрація, які прагнуть швидкого припинення бойових дій, тепер зрозуміли, що путін не хоче завершити своє повномасштабне вторгнення в Україну так, як це бачить Білий дім.

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В свою чергу, хоча Трамп не перестає критикувати Зеленського, він у вівторок попередив путіна, що той "грається з вогнем", оскільки кремль продовжує бомбардувати Україну рекордною кількістю безпілотників.

"володимир путін не усвідомлює, що якби не я, з росією вже сталося б багато справді поганих речей, і я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНІ. Він грається з вогнем!" — написав Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social.

Доповнення

Зеленський повідомив, що російські загарбники намагаються накопичити щонайменше 50 тисяч особового складу на Сумському напрямку, але їм це не вдається в бажаному ними масштабі через операції Сил оборони.