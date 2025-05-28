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Завершити війну росії проти України можна лише дипломатичним шляхом - Держдеп

Київ • УНН

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США підтримують будь-які механізми для завершення війни, але зупинити її можна лише дипломатичним шляхом. Трамп закликає сторони до прямих переговорів та уникати ескалації.

Завершити війну росії проти України можна лише дипломатичним шляхом - Держдеп

Сполучені Штати підтримують будь-які механізми, які допоможуть покласти край війні між Україною і росією, проте зупинити її можна лише дипломатичним шляхом. Про це заявила речниця державного Департаменту Теммі Брюс під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі

Президент Трамп і держсекретар Рубіо неодноразово заявляли, що це не та війна, яку можна вирішити військовим шляхом і за допомогою насильства, що це має бути зроблено дипломатичним шляхом. Водночас, ви чули, як президент Трамп зазначив, що мають відбутися прямі переговори між сторонами, прямі переговори між росією та Україною

- зазначила Брюс.

Водночас Брюс зазначила, що Трамп і його адміністрація слідкують за масштабними ударами росії по мирному населенню України. Вона наголосила, що США закликають обидві сторони не вдаватися до ескалації.

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Ми стежимо за повідомленнями про те, що повітряні удари, завдані росією цими вихідними, стали найбільшою повітряною атакою на Україну з початку війни. Очевидно, що наші думки, молитви та обізнаність з жертвами та їхніми сім'ями. Ми закликаємо до стриманості та закликаємо всі сторони уникати подальшої ескалації

- заявила Брюс.

Брюс також додала, що США і надалі підтримують прямі переговори України і росії. За її словами, Трамп підтримає будь-які механізми, які допоможуть покласти край війні, але необхіджне дипломатичне рішення.

Ми продовжуємо підтримувати прямі переговори між росією та Україною. Президент підтримує будь-який механізм, який веде до справедливого, міцного і тривалого миру - будь-який механізм. Військового вирішення російсько-українського конфлікту не існує, і необхідне дипломатичне рішення

- підсумувала речниця.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп зрозуміти, що його терпіння щодо російського диктатора володимира путіна закінчується. Він попередив, що той "грається з вогнем", відмовляючись брати участь у серйозних мирних переговорах щодо припинення війни в Україні, пише Politico.

Водночас видання зазначає, що Трамп розчарований байдужістю путіна до його пропозиції про перезавантаження відносин після мирного врегулювання. При цьому очільник Білого дому не знає, як йому діяти далі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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