Завершити війну росії проти України можна лише дипломатичним шляхом - Держдеп

Сполучені Штати підтримують будь-які механізми, які допоможуть покласти край війні між Україною і росією, проте зупинити її можна лише дипломатичним шляхом. Про це заявила речниця державного Департаменту Теммі Брюс під час спілкування з журналістами, пише УНН.

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Президент Трамп і держсекретар Рубіо неодноразово заявляли, що це не та війна, яку можна вирішити військовим шляхом і за допомогою насильства, що це має бути зроблено дипломатичним шляхом. Водночас, ви чули, як президент Трамп зазначив, що мають відбутися прямі переговори між сторонами, прямі переговори між росією та Україною - зазначила Брюс.

Водночас Брюс зазначила, що Трамп і його адміністрація слідкують за масштабними ударами росії по мирному населенню України. Вона наголосила, що США закликають обидві сторони не вдаватися до ескалації.

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Ми стежимо за повідомленнями про те, що повітряні удари, завдані росією цими вихідними, стали найбільшою повітряною атакою на Україну з початку війни. Очевидно, що наші думки, молитви та обізнаність з жертвами та їхніми сім'ями. Ми закликаємо до стриманості та закликаємо всі сторони уникати подальшої ескалації - заявила Брюс.

Брюс також додала, що США і надалі підтримують прямі переговори України і росії. За її словами, Трамп підтримає будь-які механізми, які допоможуть покласти край війні, але необхіджне дипломатичне рішення.

Ми продовжуємо підтримувати прямі переговори між росією та Україною. Президент підтримує будь-який механізм, який веде до справедливого, міцного і тривалого миру - будь-який механізм. Військового вирішення російсько-українського конфлікту не існує, і необхідне дипломатичне рішення - підсумувала речниця.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп зрозуміти, що його терпіння щодо російського диктатора володимира путіна закінчується. Він попередив, що той "грається з вогнем", відмовляючись брати участь у серйозних мирних переговорах щодо припинення війни в Україні, пише Politico.

Водночас видання зазначає, що Трамп розчарований байдужістю путіна до його пропозиції про перезавантаження відносин після мирного врегулювання. При цьому очільник Білого дому не знає, як йому діяти далі.