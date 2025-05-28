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Завершить войну россии против Украины можно только дипломатическим путем - Госдеп

Киев • УНН

 • 732 просмотра

США поддерживают любые механизмы для завершения войны, но остановить ее можно только дипломатическим путем. Трамп призывает стороны к прямым переговорам и избегать эскалации.

Завершить войну россии против Украины можно только дипломатическим путем - Госдеп

Соединенные Штаты поддерживают любые механизмы, которые помогут положить конец войне между Украиной и россией, однако остановить ее можно только дипломатическим путем. Об этом заявила пресс-секретарь государственного Департамента Темми Брюс во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

Президент Трамп и госсекретарь Рубио неоднократно заявляли, что это не та война, которую можно решить военным путем и с помощью насилия, что это должно быть сделано дипломатическим путем. В то же время, вы слышали, как президент Трамп отметил, что должны состояться прямые переговоры между сторонами, прямые переговоры между россией и Украиной

- отметила Брюс.

В то же время Брюс отметила, что Трамп и его администрация следят за масштабными ударами россии по мирному населению Украины. Она подчеркнула, что США призывают обе стороны не прибегать к эскалации.

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Мы следим за сообщениями о том, что воздушные удары, нанесенные россией в эти выходные, стали крупнейшей воздушной атакой на Украину с начала войны. Очевидно, что наши мысли, молитвы и осведомленность с жертвами и их семьями. Мы призываем к сдержанности и призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации

- заявила Брюс.

Брюс также добавила, что США и в дальнейшем поддерживают прямые переговоры Украины и россии. По ее словам, Трамп поддержит любые механизмы, которые помогут положить конец войне, но необходимо дипломатическое решение.

Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между россией и Украиной. Президент поддерживает любой механизм, который ведет к справедливому, прочному и длительному миру - любой механизм. Военного решения российско-украинского конфликта не существует, и необходимо дипломатическое решение

- подытожила пресс-секретарь.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп понять, что его терпение в отношении российского диктатора владимира путина заканчивается. Он предупредил, что тот "играется с огнем", отказываясь участвовать в серьезных мирных переговорах по прекращению войны в Украине, пишет Politico.

В то же время издание отмечает, что Трамп разочарован равнодушием путина к его предложению о перезагрузке отношений после мирного урегулирования. При этом глава Белого дома не знает, как ему действовать дальше.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Марко Рубио
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