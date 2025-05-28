Politico: Трамп втрачає терпець щодо путіна, але не знає, що робити далі

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що його терпіння щодо російського диктатора володимира путіна закінчується, попередивши, що той "грається з вогнем", відмовляючись брати участь у серйозних мирних переговорах щодо припинення війни в Україні. Про це йдеться у матеріалі Politico, повідомляє УНН.

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Водночас видання зазначає, що Трамп розчарований байдужістю путіна до його пропозиції про перезавантаження відносин після мирного врегулювання, і досі не ухвалив рішення щодо зміни своєї політики.

путін невпинно наближається до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп простягнув йому - цитує ЗМІ неназваного представника адміністрації президента США.

За словами чотирьох американських чиновників, з якими поспілкувалося видання, Трамп ще не прийняв рішення про те, чи вводити додаткові санкції проти москви у відповідь на посилення атак рф на Україну.

Прихильники України на Капітолійському пагорбі поводяться обережно, закликаючи Білий дім розглянути питання про виконання його погроз на адресу путіна, підтримавшице введенням нових санкцій. А союзники в Європі, зіткнувшись з можливістю того, що Трамп може піти з мирних переговорів, не покаравши росію, намагаються з’ясувати, як вони могли б взяти на себе ініціативу щодо підтримки України - йдеться у статті.

Автори додають, що Трамп погрожував посиленням санкцій проти росії з перших днів свого перебування на посаді, але досі не виконав цих обіцянок - незважаючи на те, що путін неодноразово казав Трампу, що підтримує мир, "одночасно посилюючи свою кампанію бомбардувань в Україні".

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що президент рф володимир путін "грає з вогнем". При цьому очільник Білого дому додав, що є запорукою наступним "поганам речам", які могли б статися з росією.

Раніше Трамп заявив про можливість запровадження нових санкцій проти росії після масованих обстрілів України. Він висловив розчарування діями путіна, засудивши вбивства цивільних.

Трамп може запровадити нові санкції проти рф уже цього тижня - WSJ