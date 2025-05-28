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Politico: Трамп теряет терпение в отношении к путину, но не знает, что делать дальше

Киев • УНН

 • 424 просмотра

По словам источников, президент США дал понять, что его терпение по отношению к российскому диктатору владимиру путину заканчивается. При этом Трамп еще не принял решения о том, вводить ли дополнительные санкции против москвы.

Politico: Трамп теряет терпение в отношении к путину, но не знает, что делать дальше

Президент США Дональд Трамп дал понять, что его терпение в отношении российского диктатора владимира путина заканчивается, предупредив, что тот "играет с огнем", отказываясь участвовать в серьезных мирных переговорах по прекращению войны в Украине. Об этом говорится в материале Politico, сообщает УНН.

Детали

В то же время издание отмечает, что Трамп разочарован равнодушием путина к его предложению о перезагрузке отношений после мирного урегулирования, и до сих пор не принял решение об изменении своей политики.

путин неуклонно приближается к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп протянул ему

- цитирует СМИ неназванного представителя администрации президента США.

По словам четырех американских чиновников, с которыми пообщалось издание, Трамп еще не принял решение о том, вводить ли дополнительные санкции против москвы в ответ на усиление атак рф на Украину.

Сторонники Украины на Капитолийском холме ведут себя осторожно, призывая Белый дом рассмотреть вопрос о выполнении его угроз в адрес путина, поддержав введением новых санкций. А союзники в Европе, столкнувшись с возможностью того, что Трамп может уйти с мирных переговоров, не наказав россию, пытаются выяснить, как они могли бы взять на себя инициативу по поддержке Украины

- говорится в статье.

Авторы добавляют, что Трамп угрожал усилением санкций против россии с первых дней своего пребывания в должности, но до сих пор не выполнил этих обещаний - несмотря на то, что путин неоднократно говорил Трампу, что поддерживает мир, "одновременно усиливая свою кампанию бомбардировок в Украине".

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что президент рф владимир путин "играет с огнем". При этом глава Белого дома добавил, что является залогом следующим "плохим вещам", которые могли бы произойти с россией.

Ранее Трамп заявил о возможности введения новых санкций против россии после массированных обстрелов Украины. Он выразил разочарование действиями путина, осудив убийства гражданских.

Трамп может ввести новые санкции против рф уже на этой неделе - WSJ 27.05.25, 05:25 • 3394 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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