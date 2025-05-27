Не тільки "абсолютно божевільний", але й "грає з вогнем": нові заяви Трампа у бік путіна

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив
13:16 • 35048 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
11:19 • 40102 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 59168 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 116668 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 198141 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 173770 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 177100 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 162950 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 114382 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 99978 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.8м/с
64%
746мм
Популярнi новини

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 70337 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 63434 перегляди

У Китаї стався потужний вибух на хімічному заводі: у небо здійнявся стовп диму

12:27 • 33331 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 26213 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 21358 перегляди
Публікації

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 21563 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 26568 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

13:16 • 35092 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 162130 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 551763 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кіт Келлогг

Кім Чен Ин

Руслан Кравченко

Фрідріх Мерц

Олаф Шольц

Актуальні місця

Київ

Білий дім

Харківська область

Покровськ

Чернігівська область

Реклама
УНН Lite

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

16:05 • 9154 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 63662 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 70553 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

27 травня, 07:08 • 85135 перегляди

Лебедина історія: як пернаті мандрівники зупинили рух на трасі

26 травня, 16:12 • 63899 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

Truth Social

Bild

Tesla Model Y

Не тільки "абсолютно божевільний", але й "грає з вогнем": нові заяви Трампа у бік путіна

Київ • УНН

 • 11807 перегляди

Дональд Трамп заявив, що путін "грає з вогнем", натякаючи на наслідки для рф. Також Трамп додав, що саме він стримує настання достатньо "поганих речей" для росії.

Не тільки "абсолютно божевільний", але й "грає з вогнем": нові заяви Трампа у бік путіна

Президент США Дональд Трамп сьогодні заявив, що президент рф володимир путін "грає з вогнем". Але очільник Білого дому додав, що є запорукою наступним "поганам речам", які могли б статися з росією.

Передає УНН із посиланням на допис президента США Трампа у соціальній мережі TruthSocial.

Деталі

Після серії бомбардувань російською армією території України, у США з'являються нові реакції від політичного керівництва. У вівторок президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, у черговому дописі на платформі TruthSocial, виступив із попередженням на адресу глави кремля.

Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей, і я маю на увазі ДУЖЕ поганих. Він грає з вогнем!

- написав Трамп у себе в дописі на офіційній сторінці в мережі TruthSocial.

Нагадаємо

Після наймасштабніших атак рф по Україні президент США Дональд Трамп висловив обурення, але продемонстрував небажання тиснути на росію і запроваджувати проти неї жорсткі санкції. 

"Мирний процес" щодо України тільки починається і перебуває в дуже "крихкому" стані, вважає речник кремля пєсков

"Втрати з обох сторін, які перевищують 1 мільйон": Келлог шокував цифрами приблизних втрат у російсько-українській війні27.05.25, 18:53 • 2326 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
Truth Social
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Україна
Brent
$63.14
Bitcoin
$110,097.70
S&P 500
$5,901.41
Tesla
$356.83
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,320.49
Ethereum
$2,667.62