Не тільки "абсолютно божевільний", але й "грає з вогнем": нові заяви Трампа у бік путіна
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що путін "грає з вогнем", натякаючи на наслідки для рф. Також Трамп додав, що саме він стримує настання достатньо "поганих речей" для росії.
Президент США Дональд Трамп сьогодні заявив, що президент рф володимир путін "грає з вогнем". Але очільник Білого дому додав, що є запорукою наступним "поганам речам", які могли б статися з росією.
Передає УНН із посиланням на допис президента США Трампа у соціальній мережі TruthSocial.
Деталі
Після серії бомбардувань російською армією території України, у США з'являються нові реакції від політичного керівництва. У вівторок президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, у черговому дописі на платформі TruthSocial, виступив із попередженням на адресу глави кремля.
Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей, і я маю на увазі ДУЖЕ поганих. Він грає з вогнем!
Нагадаємо
Після наймасштабніших атак рф по Україні президент США Дональд Трамп висловив обурення, але продемонстрував небажання тиснути на росію і запроваджувати проти неї жорсткі санкції.
"Мирний процес" щодо України тільки починається і перебуває в дуже "крихкому" стані, вважає речник кремля пєсков.
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