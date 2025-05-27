Не тільки "абсолютно божевільний", але й "грає з вогнем": нові заяви Трампа у бік путіна

Президент США Дональд Трамп сьогодні заявив, що президент рф володимир путін "грає з вогнем". Але очільник Білого дому додав, що є запорукою наступним "поганам речам", які могли б статися з росією.

Передає УНН із посиланням на допис президента США Трампа у соціальній мережі TruthSocial.

Після серії бомбардувань російською армією території України, у США з'являються нові реакції від політичного керівництва. У вівторок президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, у черговому дописі на платформі TruthSocial, виступив із попередженням на адресу глави кремля.

Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей, і я маю на увазі ДУЖЕ поганих. Він грає з вогнем!