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"Втрати з обох сторін, які перевищують 1 мільйон": Келлог шокував цифрами приблизних втрат у російсько-українській війні

Київ • УНН

 • 2304 перегляди

Кіт Келлог заявив, що втрати у російсько-українській війні вже перевищують 1,2 мільйона. США мають мирний план, який не подобається жодній зі сторін, але може бути дієвим.

"Втрати з обох сторін, які перевищують 1 мільйон": Келлог шокував цифрами приблизних втрат у російсько-українській війні

Кількість загиблих у російсько-українській війні уже перевищує 1,2 мільйона, не враховуючи втрати від обстрілів міст. У США є мирний план із 22 пунктів і попри те, що ані російській, ані українській стороні він не подобається, у Сполучених Штатах вірять в те, що він може бути дієвим. Про це заявив спецпосланник США Кіт Келлог в ефірі Fox News, пише УНН.

Деталі

Келлог пояснив, що "розчарування Трампа зрозуміле", адже росія щодня атакує міста і "без розбору вбиває жінок і дітей за допомогою ракетних атак або атак безпілотників". Він наголосив на тому, що це явне порушення Женевського протоколу 1977 року, який розроблений як раз для того, щоб запобігти цьому. І росіяни його також підписали.

Це для того, щоб запобігти невибірковим убивствам, які ви бачили минулими вихідними, вбивства дітей

- наголосив Келлог на наслідках нещодавньої російської масованої атаки по Україні.

У нас є план із 22 пунктів, який ми привезли з Лондона, який окреслює, куди ми хочемо рухатися. І, чесно кажучи, ми вважаємо, що це хороший план, тому що жодній стороні він не подобається. Я думаю, що прогрес досягається, коли обом сторонам це не подобається, і справи йдуть добре. Тож ми досить впевнені в цьому

 - розповів Келлог.

Він також додав, що цю війну у будь-якому випадку потрібно завершувати, а Трампу, за словами Келлога, - продовжувати сприяти цьому, попри своє розчарування. Також мають бути зацікавленими у досягненні мирної угоди й Україна з рф, підкреслює Келлог, озвучуючи приблизні втрати з обох сторін, які не можуть залишати байдужими.

Коли у вас є втрати з обох сторін, які перевищують 1 мільйон... Зараз, за консервативними оцінками, ми говоримо про 1,2 мільйона. Це вражає. Це перевищує цифри Другої світової війни. І це те, що я називаю вбивствами промисловою силою. А ще є обстріл міст з невибірковим насильством

 - підкреслив він.

Житомирщина: внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 постраждалих25.05.25, 08:11 • 4934 перегляди

Альона Уткіна

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