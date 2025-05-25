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Житомирщина: внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 постраждалих

Київ • УНН

 • 1862 перегляди

25 травня внаслідок атаки на Житомирщині загинули троє дітей віком 8, 12 та 17 років. Поранено 12 людей, включно з дитиною, пошкоджено будинки.

Житомирщина: внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 постраждалих

У неділю, 25 травня внаслідок ворожої атаки на Житомирщині загинули 3 дитини, ще 12 людей постраждало, серед них дитина. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

Внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 постраждалих. Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники

- йдеться у дописі.

Рятувальники повідомили, що зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

"У Бердичівському районі постраждали 2 особи (1 дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди", - додали в ДСНС.

На місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста, людям надавалась психологічна допомога.

Залучено 45 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Нічна атака на Київщину: троє загиблих, десятеро поранених, серед них діти (фото наслідків)25.05.25, 04:38 • 7040 переглядiв

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