Житомирщина: внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 постраждалих
Київ • УНН
25 травня внаслідок атаки на Житомирщині загинули троє дітей віком 8, 12 та 17 років. Поранено 12 людей, включно з дитиною, пошкоджено будинки.
У неділю, 25 травня внаслідок ворожої атаки на Житомирщині загинули 3 дитини, ще 12 людей постраждало, серед них дитина. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
Внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 постраждалих. Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники
Рятувальники повідомили, що зруйновано та пошкоджено приватні будинки.
"У Бердичівському районі постраждали 2 особи (1 дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди", - додали в ДСНС.
На місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста, людям надавалась психологічна допомога.
Залучено 45 рятувальників та 10 одиниць техніки.
Нічна атака на Київщину: троє загиблих, десятеро поранених, серед них діти (фото наслідків)25.05.25, 04:38 • 7040 переглядiв