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Житомирская область: в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка, 12 пострадавших

Киев • УНН

 • 1160 просмотра

25 мая в результате атаки на Житомирской области погибли трое детей в возрасте 8, 12 и 17 лет. Ранены 12 человек, включая ребенка, повреждены дома.

Житомирская область: в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка, 12 пострадавших

В воскресенье, 25 мая, в результате вражеской атаки в Житомирской области погибли 3 ребенка, еще 12 человек пострадали, среди них ребенок. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

В результате вражеской атаки погибли 3 ребенка, 12 пострадавших. Детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного деблокировали спасатели

- говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что разрушены и повреждены частные дома.

"В Бердичевском районе пострадали 2 человека (1 ребенок), повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки", - добавили в ГСЧС.

На месте работали экстренные службы, волонтеры Красного Креста, людям оказывалась психологическая помощь.

Привлечено 45 спасателей и 10 единиц техники.

Ночная атака на Киевскую область: трое погибших, десять раненых, среди них дети (фото последствий)25.05.25, 04:38 • 6608 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Житомирская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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