Житомирская область: в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка, 12 пострадавших
Киев • УНН
25 мая в результате атаки на Житомирской области погибли трое детей в возрасте 8, 12 и 17 лет. Ранены 12 человек, включая ребенка, повреждены дома.
В воскресенье, 25 мая, в результате вражеской атаки в Житомирской области погибли 3 ребенка, еще 12 человек пострадали, среди них ребенок. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
В результате вражеской атаки погибли 3 ребенка, 12 пострадавших. Детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного деблокировали спасатели
Спасатели сообщили, что разрушены и повреждены частные дома.
"В Бердичевском районе пострадали 2 человека (1 ребенок), повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки", - добавили в ГСЧС.
На месте работали экстренные службы, волонтеры Красного Креста, людям оказывалась психологическая помощь.
Привлечено 45 спасателей и 10 единиц техники.
Ночная атака на Киевскую область: трое погибших, десять раненых, среди них дети (фото последствий)25.05.25, 04:38 • 6608 просмотров