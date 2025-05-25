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Вражеские обстрелы Киева: пострадали 11 человек, разрушения в разных районах (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
23:49 • 26592 просмотра

Вражеские обстрелы Киева: пострадали 11 человек, разрушения в разных районах (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

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Ночная атака на Киевскую область: трое погибших, десять раненых, среди них дети (фото последствий)

Киев • УНН

 • 3416 просмотра

В результате ночной атаки на Киевской области погибли три человека, десять получили ранения, в том числе двое детей. Разрушения зафиксированы в четырех районах области.

Ночная атака на Киевскую область: трое погибших, десять раненых, среди них дети (фото последствий)

Во время российской атаки в ночь на 25 мая в Киевской области погибли три человека. Еще 10 человек пострадали, среди них двое детей. Многочисленные разрушения в результате вражеского обстрела фиксируются в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области. Об этом информирует начальник Киевской областной военной администрации (КОВА) Николай Калашник, передает УНН.

К сожалению, в результате вражеской атаки на Киевщине этой ночью погибли три человека. Два человека были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе. Еще один человек погиб в Бучанском районе. Дополнительная информация устанавливается

- говорится в заметке чиновника.

По его словам, в Белоцерковском районе осколочные ранения лица получил мужчина 1966 года рождения. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте, без госпитализации.

Также в Белоцерковском районе пострадали еще 5 человек. Среди них двое детей. В Фастовском районе пострадали две женщины. Еще два человека пострадали в Бучанском районе.

- написал Николай Калашник.

В общем уже фиксируется 10 пострадавших.

На местах чрезвычайных ситуаций работает ГСЧС, следственно-оперативные группы и медицинские бригады.

Последствия вражеской атаки фиксируются в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области.

Напомним

В ночь на воскресенье, 25 мая, российская армия атаковала украинскую столицу. В результате обстрела есть пострадавшие. Городские власти сообщили о падении обломков БПЛА в помещение общежития, разрушении частных жилых домов, бизнес-центра.

В Харькове в результате атаки ранен ребенок, возросло количество пострадавших25.05.25, 02:11 • 2456 просмотров

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