Ночная атака на Киевскую область: трое погибших, десять раненых, среди них дети (фото последствий)
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киевской области погибли три человека, десять получили ранения, в том числе двое детей. Разрушения зафиксированы в четырех районах области.
Во время российской атаки в ночь на 25 мая в Киевской области погибли три человека. Еще 10 человек пострадали, среди них двое детей. Многочисленные разрушения в результате вражеского обстрела фиксируются в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области. Об этом информирует начальник Киевской областной военной администрации (КОВА) Николай Калашник, передает УНН.
К сожалению, в результате вражеской атаки на Киевщине этой ночью погибли три человека. Два человека были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе. Еще один человек погиб в Бучанском районе. Дополнительная информация устанавливается
По его словам, в Белоцерковском районе осколочные ранения лица получил мужчина 1966 года рождения. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте, без госпитализации.
Также в Белоцерковском районе пострадали еще 5 человек. Среди них двое детей. В Фастовском районе пострадали две женщины. Еще два человека пострадали в Бучанском районе.
В общем уже фиксируется 10 пострадавших.
На местах чрезвычайных ситуаций работает ГСЧС, следственно-оперативные группы и медицинские бригады.
Последствия вражеской атаки фиксируются в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области.
Напомним
В ночь на воскресенье, 25 мая, российская армия атаковала украинскую столицу. В результате обстрела есть пострадавшие. Городские власти сообщили о падении обломков БПЛА в помещение общежития, разрушении частных жилых домов, бизнес-центра.
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