Ночная атака на Киевскую область: трое погибших, десять раненых, среди них дети (фото последствий)

Во время российской атаки в ночь на 25 мая в Киевской области погибли три человека. Еще 10 человек пострадали, среди них двое детей. Многочисленные разрушения в результате вражеского обстрела фиксируются в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области. Об этом информирует начальник Киевской областной военной администрации (КОВА) Николай Калашник, передает УНН.

К сожалению, в результате вражеской атаки на Киевщине этой ночью погибли три человека. Два человека были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе. Еще один человек погиб в Бучанском районе. Дополнительная информация устанавливается