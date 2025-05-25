Нічна атака на Київщину: троє загиблих, десятеро поранених, серед них діти (фото наслідків)
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київщині загинуло троє людей, десятеро отримали поранення, зокрема двоє дітей. Руйнування зафіксовані у чотирьох районах області.
Під час російської атаки у ніч проти 25 травня на Київщині загинуло три людини. Ще 10 людей постраждало, серед них двоє дітей. Численні руйнування внаслідок ворожого обстрілу фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області. Про це інформує начальник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Микола Калашник, передає УНН.
На жаль, унаслідок ворожої атаки на Київщині цієї ночі загинуло три людини. Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула в Бучанському районі. Додаткова інформація встановлюється
За його словами, у Білоцерківському районі осколкові поранення обличчя отримав чоловік 1966 року народження. Вся необхідна медична допомога надана на місці, без госпіталізації.
Також у Білоцерківському районі постраждало ще 5 людей. Серед них двоє дітей. У Фастівському районі постраждало дві жінки. Ще дві особи постраждало у Бучанському районі.
Загалом вже фіксується 10 постраждалих.
На місцях надзвичайних ситуацій працює ДСНС, слідчо-оперативні групи та медичні бригади.
Наслідки ворожої атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області.
Нагадаємо
У ніч проти неділі, 25 травня, російська армія атакувала українську столицю. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Міська влада повідомила про падіння уламків БпЛА в приміщення гуртожитку, руйнування приватних житлових будинків, бізнесцентру.
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