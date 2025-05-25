У Харкові внаслідок атаки поранено дитину, зросла кількість постраждалих
Київ • УНН
Вночі 25 травня ворог завдав ударів по трьох районах Харкова, внаслідок чого зросла кількість постраждалих у Шевченківському районі до трьох, серед них одна дитина.
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки. Серед поранених дитина. Про це інформує у своєму Telegram-каналі Харківській міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
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У неділю, 25 травня о 02:30 Ігор Терехов оновив дані про наслідки атаки по місту.
У Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в офісну будівлю
За його словами, обійшлося без постраждалих і без загоряння.
О 02:46 чиновник написав про пошкодження скління в кількох багатоквартирних будинках.
Одна дитина отримала поранення уламками скла, їй надається медична допомога
О 03:00 Ігор Терехов поінформував, що кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до трьох людей.
Нагадаємо
У ніч проти 25 травня ворог завдав ударів по Основ'янському, Новобаварському та Шевченківському районах Харкова. В Основ'янському районі постраждало цивільне підприємство, на місцях працюють екстрені служби.
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