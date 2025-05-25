ПС ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Київська міська державна адміністрація також повідомила про загрозу для міста.
Про загрозу застосування балістики повідомили Повітряні Сили ЗС України, передає УНН.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!", - йдеться у повідомленні.
Про загрозу для міста повідомили у Київській міській військовій адміністрації.