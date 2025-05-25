У Харкові зафіксовано прильоти у трьох районах міста
Київ • УНН
Ворог завдав ударів по Основ'янському, Новобаварському та Шевченківському районах Харкова. В Основ'янському районі постраждало цивільне підприємство, на місцях працюють екстрені служби.
За попередньою інформацією, яку надав у своєму Телеграм-каналі міський голова Харкова Ігор Терехов, прильоти зафіксовані у трьох районах міста, передає УНН.
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Раніше міський голова повідомив про вибухи.
Попередньо зафіксовано прильоти в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах. У Основянському районі постраждало цивільне підприємство
За словами Терехова, на місцях влучань працюють екстрені служби.
Наразі, загроза для міста зберігається — в Харківській області перебуває велика кількість ворожих БПЛА.
Додамо
Повітряна небезпека зберігається по всій Україні. За даними Повітряних Сил ворог окрім БПЛА застосовує також крилаті ракети.