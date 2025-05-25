росія запустила по Україні крилаті ракети з бомбардувальників - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
25 травня о 01:55 Повітряні сили України повідомили про пуски крилатих ракет з бортів Ту-95МС і ТУ-160. Також вночі армія РФ атакувала Харків дронами, у Голосіївському районі Києва впали уламки БпЛА на житловий будинок.
У неділю, 25 травня о 01:55 Повітряні сили України повідомили про пуски росіянами крилатих ракет з бортів Ту-95МС і ТУ-160 по території України. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних Сил України (ЗСУ).
Увага! Зафіксовано пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників
В Повітряних силах ЗСУ закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо
Вночі 25 травня російська армія атакувала Харків дронами. Міська влада повідомила про серію вибухів у місті та пожежу на місці одного з влучань.
У неділю, 25 травня внаслідок атаки російських дронів у Голосіївському районі столиці сталося падіння уламків БпЛА житловий будинок. На місці часткове руйнування будівлі та пожежа.
"Ніч буде непростою" - очільник КМВА попередив про масований комбінований обстріл Києва 24.05.25, 23:57 • 1396 переглядiв