Уламки дрона впали на житловий будинок у Голосіївському районі Києва: є руйнування, пожежа
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських дронів 25 травня у Голосіївському районі Києва уламки БпЛА впали на 5-поверховий житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.
У неділю, 25 травня внаслідок атаки російських дронів у Голосіївському районі столиці сталося падіння уламків БпЛА житловий будинок. На місці часткове руйнування будівлі та пожежа. Про це інформує УНН із посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка в Telegram.
В Голосіївському районі падіння уламків на житлову 5-поверхівку. Інформація про постраждалих встановлюється
"На місці часткове руйнування будівлі та пожежа, працюють рятувальники", - поінформував Тимур Ткаченко о 01:16.
Нагадаємо
Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив, що ніч проти 25 травня в столиці України буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації.
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