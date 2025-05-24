"Це не дії країни, яка прагне миру" - Британія жорстко засудила атаку росії на Київ
Київ • УНН
Девід Леммі засудив нічну атаку Росії на Україну, наголосивши на численних жертвах і руйнуваннях. Зеленський заявив, що атака показує потребу посилення санкцій.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відреагував на атаку Росії по Україні у ніч з 23 на 24 травня. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку глави британського МЗС у соцмережі Х (Twitter).
Минулої ночі Росія знову атакувала Україну - 14 ракетами і сотнями безпілотників по всій країні. Ще одна ніч терору для українських цивільних, ще більше поранених і зруйнованих будинків
"Це не дії країни, яка прагне миру", - наголосив британський міністр.
Нагадаємо
У ніч проти суботи, 24 травня, російська армія атакувала Київ балістичними ракетами та ударними БПЛА.
Внаслідок нічної атаки рф на Київ постраждали 15 людей. Пошкоджено житлові будинки у трьох районах, ТРЦ, навчальний заклад, автомобілі та котельню.
Володимир Зеленський заявив, що нічна атака рф показує, що причина затягування війни в москві. Україна очікує на посилення санкцій від США, Європи та партнерів.