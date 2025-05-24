15 людей постраждали через нічну атаку рф на Київ: нові кадри наслідків
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф на Київ постраждали 15 людей. Пошкоджено житлові будинки у трьох районах, ТРЦ, навчальний заклад, автомобілі та котельню.
15 людей постраждали внаслідок нічної атаки рф на Київ, повідомили у ГУНП в столиці у суботу, пише УНН.
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За даними поліції, БПлА та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах, а також торгівельно-розважальний центр, навчальний заклад, 8 автомобілів та приміщення котельні:
- у Соломʼянському районі уламки БПлА влучили у квартиру на пʼятому поверсі й відбулось займання. Постраждало семеро осіб, від 35 до 63 років. У них різні травми;
- у Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок;
- в Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 4 поверхи 9-типоверхового житлового будинку. Наразі по допомогу звернулися пʼятеро постраждалих;
- також поранення отримала одна людина в Голосіївському районі.
"Складна ніч для столиці, одна з наймасованіших атак росіян за останній час, є пошкоджені цивільні обʼєкти. Жодної воєнної логіки в діях росіян немає", - написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.
"Ось заради цього росія робить все, щоб не припиняти вогонь і продовжувати війну", - прокоментував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.
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