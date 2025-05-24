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Над Украиной сбили 6 из 14 баллистических ракет и обезвредили 245 из 250 вражеских дронов
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15 человек пострадали из-за ночной атаки рф на Киев: новые кадры последствий

Киев • УНН

 • 194 просмотра

В результате ночной атаки рф на Киев пострадали 15 человек. Повреждены жилые дома в трех районах, ТРЦ, учебное заведение, автомобили и котельная.

15 человек пострадали из-за ночной атаки рф на Киев: новые кадры последствий

15 человек пострадали в результате ночной атаки рф на Киев, сообщили в ГУНП в столице в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, БПлА и баллистикой повреждены жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах, а также торгово-развлекательный центр, учебное заведение, 8 автомобилей и помещение котельной:

  • в Соломенском районе обломки БПлА попали в квартиру на пятом этаже и произошло возгорание. Пострадали семь человек, от 35 до 63 лет. У них разные травмы;
    • в Днепровском районе пострадали супруги, мужчина и женщина 40 и 41 лет, которым в квартиру на пятом этаже залетел обломок;
      • в Оболонском районе в результате вражеской атаки повреждены 4 этажа 9-тиэтажного жилого дома. Сейчас за помощью обратились пятеро пострадавших;
        • также ранения получил один человек в Голосеевском районе.

          "Сложная ночь для столицы, одна из самых массированных атак россиян за последнее время, есть поврежденные гражданские объекты. Никакой военной логики в действиях россиян нет", - написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

          "Вот ради этого россия делает все, чтобы не прекращать огонь и продолжать войну", - прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.

          Над Украиной сбили 6 из 14 баллистических ракет и обезвредили 245 из 250 вражеских дронов24.05.25, 09:14 • 3064 просмотра

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          ВойнаКиев
          Совет национальной безопасности и обороны Украины
          Андрей Ермак
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