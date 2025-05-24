15 человек пострадали из-за ночной атаки рф на Киев: новые кадры последствий
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф на Киев пострадали 15 человек. Повреждены жилые дома в трех районах, ТРЦ, учебное заведение, автомобили и котельная.
15 человек пострадали в результате ночной атаки рф на Киев, сообщили в ГУНП в столице в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, БПлА и баллистикой повреждены жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах, а также торгово-развлекательный центр, учебное заведение, 8 автомобилей и помещение котельной:
- в Соломенском районе обломки БПлА попали в квартиру на пятом этаже и произошло возгорание. Пострадали семь человек, от 35 до 63 лет. У них разные травмы;
- в Днепровском районе пострадали супруги, мужчина и женщина 40 и 41 лет, которым в квартиру на пятом этаже залетел обломок;
- в Оболонском районе в результате вражеской атаки повреждены 4 этажа 9-тиэтажного жилого дома. Сейчас за помощью обратились пятеро пострадавших;
- также ранения получил один человек в Голосеевском районе.
"Сложная ночь для столицы, одна из самых массированных атак россиян за последнее время, есть поврежденные гражданские объекты. Никакой военной логики в действиях россиян нет", - написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
"Вот ради этого россия делает все, чтобы не прекращать огонь и продолжать войну", - прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.
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