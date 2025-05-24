Над Украиной сбили 6 из 14 баллистических ракет и обезвредили 245 из 250 вражеских дронов

россия ночью выпустила по Украине 14 баллистических ракет и 250 беспилотников, сбито 6 ракет и обезврежено 245 дронов, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 мая враг нанес удар по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из районов Таганрог, Ейск, Брянск - рф, ВОТ Крыма. Атакованы Киев, Днепропетровщина, Одесская область и Запорожская область.

Также в течение ночи враг атаковал 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, ВОТ Крыма.

"Основное направление вражеской атаки - столица Украины город Киев", - сообщили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8.30 противовоздушной обороной сбито 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев) и обезврежено 245 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 128 - сбито огневыми средствами поражения, 117 - локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)