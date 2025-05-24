Над Україною збили 6 з 14 балістичних ракет та знешкодили 245 з 250 ворожих дронів
Київ • УНН
Вночі росія випустила по Україні 14 балістичних ракет і 250 безпілотників. ППО збила 6 ракет та знешкодила 245 дронів у різних областях країни, зокрема на Київщині, Дніпропетровщині.
росія вночі випустила по Україні 14 балістичних ракет та 250 безпілотників, збито 6 ракет та знешкоджено 245 дронів, повідомили у суботу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 травня ворог здійснив удар по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрог, Єйськ, Брянськ - рф, ТОТ Криму. Атаковано Київ, Дніпропетровщину, Одещину та Запорізьку область.
Також протягом ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Криму.
"Основний напрямок ворожої атаки - столиця України місто Київ", - повідомили у Повітряних силах.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 8.30 протиповітряною обороною збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 - збито вогневими засобами ураження, 117 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)
Внаслідок ворожої атаки, як повідомляється, постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.
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